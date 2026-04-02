यूथ कांग्रेस ने किया सीएम धामी के दौरे का विरोध, उड़ाये काले गुब्बारे, एक्शन में पुलिस
यूथ कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला. उन्होंने कहा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है. महंगाई चरम सीमा पर है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 2, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 1:12 PM IST
रामनगर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पहले यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अनोखे अंदाज में काले गुब्बारे लेकर विरोध दर्ज करवाया.
सीएम धामी के दौरे के विरोध के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता लखनपुर चुंगी क्षेत्र में एकत्र हुए. उन्होंने सीएम के विरोध में नारेबाजी शुरू की. जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक लिया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में मौजूद काले गुब्बारों को पुलिस ने फोड़ दिया. कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर दूसरे क्षेत्र में ले जाया गया. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा.
यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है. महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. इसके बावजूद सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ रहा है. आम जनता परेशान है.उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी. सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी.
वहीं, मामले में पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है. किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.
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