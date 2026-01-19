ETV Bharat / state

Youth Congress Protest : विधायक पूनिया का बड़ा बयान, कहा- आने वाला वक्त सचिन पायलट का

यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब आने वाला वक्त सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का है. बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक आयोजित पैदल मार्च में शामिल होने के लिए पूनिया बीकानेर आए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया. मजदूरों के खिलाफ कानून : 'मनरेगा' में बदलाव पर अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पहले सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आई थी, लेकिन उसे लंबी लड़ाई लड़कर वापस लेने पर मजबूर किया गया और अब मजदूरों के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है. अब मेट व्यवस्था (मनरेगा) को हटाकर ठेकेदार व्यवस्था की जा रही है. अभिमन्यु पूनिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)