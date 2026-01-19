ETV Bharat / state

Youth Congress Protest : विधायक पूनिया का बड़ा बयान, कहा- आने वाला वक्त सचिन पायलट का

बीकानेर में मनरेगा बचाओ संग्राम पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्था और खेजड़ी कटाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 6:27 PM IST

बीकानेर: यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब आने वाला वक्त सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का है. बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक आयोजित पैदल मार्च में शामिल होने के लिए पूनिया बीकानेर आए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया.

मजदूरों के खिलाफ कानून : 'मनरेगा' में बदलाव पर अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पहले सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आई थी, लेकिन उसे लंबी लड़ाई लड़कर वापस लेने पर मजबूर किया गया और अब मजदूरों के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है. अब मेट व्यवस्था (मनरेगा) को हटाकर ठेकेदार व्यवस्था की जा रही है.

परिसीमन पर यह बोले : इस दौरान अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पंचायत राज चुनाव से पहले पार्टी को फायदा देने के लिए सरकार ने परिसीमन किया है. भले ही सरकार और बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन जनता इसका जवाब देगी.

बाहर बुलाने पर अड़े : इस दौरान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे विधायक अभिमन्यु पूनिया, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विशनाराम सियाग और देहात यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना सहित अन्य लोग अपने कंधे पर गेहूं की बोरी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान कलेक्ट्रेट पर जमीन पर ही बैठ गए.

उन लोगों का कहना था कि सक्षम अधिकारी बाहर आकर ही उनका ज्ञापन लें. अंदर जाकर ज्ञापन नहीं देंगे. इस दौरान कुछ मिनट तक प्रशासन और विधायक अभिमन्यु पूनिया के बीच बातचीत हुई और बाद में एडीएम कलेक्ट्रेट के बाहर आए और ज्ञापन लिया.

