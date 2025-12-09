कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाए वाटर कैनन
कुरुक्षेत्र में सीएम आवास के घेराव पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाए.
Published : December 9, 2025 at 2:28 PM IST
कुरुक्षेत्र: यूथ कांग्रेस ने हरियाणा सहित पूरे भारत में एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसे "वोट चोर गद्दी छोड़" का नाम दिया है. इसी अभियान के तहत पूरे हरियाणा के यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे. हालांकि पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री के आवास से कुछ दूरी पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया. सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया.
पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर चलाए वाटर कैनन: इस बीच यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड को पार करने का प्रयास किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया. तेज पानी की बौछारों के चलते कार्यकर्ता बैरिकेड पार नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा. हालांकि कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए अपने लक्ष्य पर अड़े रहे और कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन सीएम आवास तक पहुंचने के लिए ही है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने दी सरकार को चेतावनी: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने मौके पर मौजूद रहकर पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया.उन्होंने कहा, “हमने अभी केवल दो जिलों में इस अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. राहुल गांधी पहले ही वोट चोरी से जुड़े सभी तथ्यों को मीडिया के सामने ला चुके हैं. हमारा आज का यह प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए है कि जनता को बहकाकर और वोट चोरी करके सत्ता में रहना लोकतंत्र के खिलाफ है.”
अभियान को आगे भी जारी रखने का ऐलान: उदय भानु ने आगे कहा, "पुलिस की कार्रवाई से हमारा उत्साह कम नहीं हुआ है और यह अभियान पूरे हरियाणा में और अधिक मजबूती से चलाया जाएगा. सरकार को जनता के असंतोष की आवाज सुननी होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से किया गया यह विरोध उनकी नीतियों के प्रति युवा वर्ग का रोष दर्शाता है. यूथ कांग्रेस ने साफ किया कि आने वाले दिनों में यह अभियान और जिलों में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा."
