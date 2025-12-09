ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाए वाटर कैनन

कुरुक्षेत्र: यूथ कांग्रेस ने हरियाणा सहित पूरे भारत में एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसे "वोट चोर गद्दी छोड़" का नाम दिया है. इसी अभियान के तहत पूरे हरियाणा के यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे. हालांकि पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री के आवास से कुछ दूरी पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया. सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया. पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर चलाए वाटर कैनन: इस बीच यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड को पार करने का प्रयास किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया. तेज पानी की बौछारों के चलते कार्यकर्ता बैरिकेड पार नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा. हालांकि कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए अपने लक्ष्य पर अड़े रहे और कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन सीएम आवास तक पहुंचने के लिए ही है. कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाए वाटर कैनन (ETV Bharat)