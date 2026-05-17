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पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, कांग्रेस का बेमेतरा में प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है.

Congress Protest in Bemetara
बेमेतरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 8:54 PM IST

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बेमेतरा: ईंधन संकट और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बेमेतरा में विरोध प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है. बेमेतरा जिले में रविवार को कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के पेट्रोल पंप पर पहुचे और वहां मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं सुनी. लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बेमेतरा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने की.

बढ़ती महंगाई से जनता का बुरा हाल

बेमेतरा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट चुकी है. महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल झूठे प्रचार-प्रसार में व्यस्त है. कांग्रेसियों ने कहा कि बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण परिवहन, खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है जिसकी केंद्र एवं राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है.

देश में संकटकाल की स्थिति पैदा हो गई है. केंद्र सरकार की विफलता के कारण एक तरफ रसोई गैस की किल्लत है. दाम आसमान छू रहे हैं. जिला मुख्यालय में केवल 1 -2 पेट्रोल टंकी में तेल है जहां लोगों को कतार में लगकर तेल लेना पड़ रहा है वही रोजमर्रा के सामग्रियों में लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता त्रस्त है-प्रांजल तिवारी, अध्यक्ष, बेमेतरा युवा कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आमजन के हक, अधिकार और उनकी आवाज के लिए संघर्ष करती रहेगी. कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की है.

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