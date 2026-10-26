बालोद में टोल प्लाजा शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध, स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग, चक्काजाम की चेतावनी
युवा-कांग्रेस ने टोल प्लाजा पहुंचकर जताया विरोध, प्रबंधन से जमकर बहस, कहा- 72 घंटे में स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त करने का आदेश जारी हो
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 6:24 PM IST
बालोद: जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 पर बने जमही टोल प्लाजा के शुरू होते ही विवाद गहरा गया है. कांग्रेस ने निर्माण और मरम्मत कार्य अधूरा होने और स्थानीय निवासियों से जबरन वसूली का आरोप लगाया है. इसे लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पहुंचकर विरोध भी दर्ज कराया.
टोल प्रबंधन से जमकर बहस
इस दौरान प्रदर्शनकारियों और टोल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक और बहसबाजी हुई. स्थिति को देखते हुए संगठन ने प्रशासन और टोल प्रबंधन को 72 घंटे का अल्टीमेटम थमाते हुए स्थानीय नागरिकों के लिए निशुल्क आवागमन की मांग की है.
आनन फानन में शुरू हुआ टोल
प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रिपेयरिंग का काम पूरा किए बिना ही आनन-फानन में टोल वसूली शुरू कर दी गई है. जिला मुख्यालय से नजदीकी गांवों के लोगों को दैनिक कार्यों, दफ्तर, अस्पताल और बाजार के लिए इसी मार्ग से रोज गुजरना पड़ता है. ऐसे में स्थानीय लोगों पर भारी-भरकम आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. युवा कांग्रेस ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इस टोल को पूरी तरह अवैध करार दिया है.
झलमला से शेरपार तक निर्माण
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रशांत बाला ने कहा, झलमला से शेरपार तक जाने वाला मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है. तय मानकों के अनुसार यहां मजबूती के लिए कंक्रीट का कार्य किया जाना था, लेकिन ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से केवल मुरम डालकर काम निपटा दिया गया.
निर्माण के तुरंत बाद से ही सड़क कई स्थानों पर धंसने लगी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. इसके साथ ही स्थानीय वाहन चालकों से भी टोल पर मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है. ये बंद होना चाहिए वरना चक्काजाम करेंगे- प्रशांत बाला, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस
अन्य जिलों में छूट
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल नाकों में स्थानीय वाहन चालकों को छूट अथवा रियायती पास की सुविधा दी जाती है, लेकिन बालोद के जमही टोल पर हर आने-जाने वाले से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है. यह स्थानीय जनता के साथ अन्याय है.
आंदोलन की चेतावनी
युवा कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले 72 घंटे के भीतर स्थानीय ग्रामीणों और वाहन स्वामियों के लिए निःशुल्क आवागमन का स्पष्ट आदेश जारी होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो टोल प्लाजा पर चक्काजाम कर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी टोल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी.