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बालोद में टोल प्लाजा शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध, स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग, चक्काजाम की चेतावनी

बालोद में टोल प्लाजा शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध, स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 पर बने जमही टोल प्लाजा के शुरू होते ही विवाद गहरा गया है. कांग्रेस ने निर्माण और मरम्मत कार्य अधूरा होने और स्थानीय निवासियों से जबरन वसूली का आरोप लगाया है. इसे लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पहुंचकर विरोध भी दर्ज कराया.

स्थानीय लोगों के लिए टोल प्लाजा मुफ्त करने का आदेश जारी करने की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) टोल प्रबंधन से जमकर बहस इस दौरान प्रदर्शनकारियों और टोल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक और बहसबाजी हुई. स्थिति को देखते हुए संगठन ने प्रशासन और टोल प्रबंधन को 72 घंटे का अल्टीमेटम थमाते हुए स्थानीय नागरिकों के लिए निशुल्क आवागमन की मांग की है.