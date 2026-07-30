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दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाल करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा.

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गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस, सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 4:29 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को छात्रों में हुए लाठी चार्ज के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस ने रायसिना रोड पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के कार्यालय रायसीना रोड से जंतर मंतर तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाल करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा.

इस दौरान उदयभानु चिब ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों पर अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया. उन पर पैलट गन से गोली दागी गई. इससे कई छात्र घायल हुए. उनको काफी दिन तक अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा. वहीं, बिहार में एके-47 से भी गोलियां चलाई गई. यह सब तस्वीरों में सामने आया है. इसलिए हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह से तुरंत इस्तीफा देने की मांग करते हैं. जिस तरह से पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही मांगी गई और उनका इस्तीफा लिया गया उसी तरीके से लाठीचार्ज को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए.

दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

उदयभानु चिब ने कहा कि दिल्ली पुलिस और पूरे देश के सभी राज्यों की पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है. अमित शाह के बिना इशारे के पुलिस ने लाठीचार्ज कैसे किया, इस पर अमित शाह को जवाब देना चाहिए. हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. इस विरोध प्रदर्शन के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही रायसीना रोड स्थित कार्यालय पर जमा होना शुरू हो गए थे.

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केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT)

दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई थी. 1:30 बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर की ओर अपने कार्यालय से मार्च करना शुरू किया और वह ढाई बजे तक मार्च करते हुए जंतर मंतर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करके वापस अपने कार्यालय लौटे. इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह इस्तीफा दो अमित शाह मस्ट गो के नारे लगाते रहे.

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अमित शाह ने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया तो फिर किसके आदेश से दिल्ली पुलिस ने और अन्य राज्यों की पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और पैलेट गन व एके-47 चलाई. अगर अमित शाह के बिना निर्देश के यह सब हुआ है तब तो यह सरकार का और बड़ा फेलियर है. इसलिए अमित शाह को इस्तीफा जरूर देना चाहिए.

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