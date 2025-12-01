ETV Bharat / state

खुला पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना करने वाले पूर्व नौकरशाहों के आवास पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

जिन 272 पूर्व नौकरशाहों ने राहुल गांधी को लेकर खुला पत्र लिखा है, उनमें तीन राजस्थान से हैं.

Youth Congress Protest
संविधान की प्रस्तावना पढ़ते युवा कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 8:14 PM IST

जयपुर: मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR सहित कई मुद्दों पर देश की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखने वाले 272 पूर्व नौकरशाहों को लेकर अब कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर युवा कांग्रेस ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. हालांकि, इसके लिए युवा कांग्रेस पूर्व नौकरशाहों के घरों के बाहर अनोखा प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रही है.

जिन 272 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना की थी, उनमें से तीन राजस्थान से हैं. इस मामले को लेकर सोमवार शाम को राजस्थान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जस्टिस आर. एस. राठौड़ और सेना से रिटायर्ड जनरल मनदाता सिंह के आवास पर अनोखा प्रदर्शन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई. युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड के नेतृत्व में करीब दो दर्जन से ज्यादा युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लेकर प्रदर्शन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी.

युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले राजधानी के लाल कोठी स्थित पूर्व जस्टिस आर. एस. राठौड़ के आवास के बाहर पहुंचे और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की. उसके बाद तमाम कार्यकर्ता भारतीय सेवा से रिटायर्ड जनरल मनदाता सिंह के खातीपुरा स्थित आवास के बाहर इकट्ठा हुए और अनोखा प्रदर्शन करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी.
हालांकि, युवा कांग्रेस ने राजस्थान के तीसरे पूर्व नौकरशाह संजय दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन नहीं किया.

पूर्व नौकरशाहों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना : युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड का कहना है कि जिन 272 पूर्व नौकरशाहों ने राहुल गांधी को लेकर पत्र लिखकर देश की छवि खराब करने के आरोप लगाए थे वे सभी सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं. जबकि राहुल गांधी देश बचाने और संविधान बचाने के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्व नौकरशाहों ने राहुल गांधी की आलोचना का पत्र लिखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है. इसलिए हमने पूर्व नौकरशाहों के आवास के बाहर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ईश्वर से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है. मुंड का कहना है कि हम आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे.

