खुला पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना करने वाले पूर्व नौकरशाहों के आवास पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

संविधान की प्रस्तावना पढ़ते युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR सहित कई मुद्दों पर देश की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखने वाले 272 पूर्व नौकरशाहों को लेकर अब कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर युवा कांग्रेस ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. हालांकि, इसके लिए युवा कांग्रेस पूर्व नौकरशाहों के घरों के बाहर अनोखा प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रही है. जिन 272 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना की थी, उनमें से तीन राजस्थान से हैं. इस मामले को लेकर सोमवार शाम को राजस्थान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जस्टिस आर. एस. राठौड़ और सेना से रिटायर्ड जनरल मनदाता सिंह के आवास पर अनोखा प्रदर्शन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई. युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड के नेतृत्व में करीब दो दर्जन से ज्यादा युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लेकर प्रदर्शन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी. पढ़ें : 'संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे राहुल गांधी', 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा खुला पत्र