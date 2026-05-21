UP यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा; कहा- पार्टी में मेरे सुझाव की उपेक्षा हो रही है
कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी ने पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 6:45 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस (मध्य) के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है. कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी ने पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है.
उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में लिखा है कि कांग्रेस संगठन में निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए मुझे लगभग एक दशक हो रहे हैं.
मेरे पिताजी आजीवन कांग्रेस संगठन की सेवा करते रहे. मैं उनकी प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर पूरे समर्पण भाव से तन, मन और धन से पार्टी की सेवा कर रहा हूं.
मुझे आज अत्यंत खेद और कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में संगठन की सेवा करते हुए आंदोलनों में लाठी-डंडे सहकर कई राजनीतिक मुकदमों का सामना कर रहा हूं. उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है.
संगठन हित में मेरे सुझाव और अहमियत की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे मुझे कष्ट है. इसलिए बहुत ही दुःखी मन से मैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं.
यूथ कांग्रेस (मध्य) के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी के पिता आजीवन कांग्रेस में रहे. कुछ महीने पहले ही उनका निधन हो गया था. इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता अंकित तिवारी के घर संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे थे.
अंकित का कहना है कि मुझे भरोसा था कि मेरी बातों को पार्टी अहमियत देगी. मेरे सुझावों पर विचार करेगी, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में अब पद पर रहते हुए काम करना मुश्किल हो रहा है.
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