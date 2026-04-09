युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव: प्रत्याशियों की जेब ढीली, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण मालामाल
युवा कांग्रेस चुनाव में इस बार 20 लाख से ज्यादा मेंबरशिप का टारगेट. 75 रुपए साधारण सदस्यता शुल्क. वर्चस्व के साथ धनबल का भी जोर.
Published : April 9, 2026 at 1:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद सहित विभिन्न पदों पर हो रहे चुनाव में प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में वर्चस्व के साथ ही धनबल का भी खूब बोलबाला है. शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचेगा.
युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 15 अप्रैल से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 15 में तक पूरे 1 महीने चलेगी. अध्यक्ष सहित प्रदेश महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए युवा कांग्रेस के ऑनलाइन वोटिंग ऐप के जरिए ही मतदान होगा. जिसमें मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र के जरिए वोट कर सकेगा. उसके बाद 20 मई तक परिणाम जारी होंगे और यह भी साफ हो जाएगा कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज किसके सिर सजेगा.
संगठन में सबसे खर्चीला चुनाव : दिलचस्प है कि कांग्रेस संगठन में और अग्रिम संगठनों में युवा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे खर्चीला चुनाव माना जाता है. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कोई खर्च सीमा नहीं है. यही वजह है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सामान्य परिवारों या साधारण कार्यकर्ता चुनाव में उतरने की सोच भी नहीं सकते हैं.
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प्रत्याशी की जेब ढीली, चुनाव प्राधिकरण मालामाल : दिलचस्प यह भी है कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों चुनावी खर्च कथित तौर पर एक विधायक चुनाव के खर्चे से भी ज्यादा होता है. जबकि युवा कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मामले में मालामाल साबित होता है, क्योंकि मेंबरशिप से आई फीस और प्रत्याशियों के नामांकन फीस युवा कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के पास पहुंचती है.
राजस्थान युवा कांग्रेस के साल 2021 में हुए चुनाव में 20 लाख मेंबरशिप हुई थी, जिसमें साधारण सदस्यता शुल्क 50 था. उस लिहाज से साधारण सदस्यता शुल्क के करोड़ों रुपए चुनाव प्राधिकरण के पास पहुंचे थे, जबकि इस बार साधारण सदस्यता शुल्क बढ़ाकर 75 रखा गया है. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का टारगेट इस बार भी 20 लाख से ज्यादा मेंबरशिप का है.
11 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा नामांकन पत्रों की जांच का काम : इस मामले में राजस्थान युवा कांग्रेस के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि 2 अप्रैल तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए थे. 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अब नामांकन पत्रों की जांच का काम चल रहा है. 11 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच करके फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे. बिष्ट का कहना है कि साधारणता शुल्क इस बार 75 रखी गई है, जो सीधे चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाती है. इस बार 20 लाख से ज्यादा मेंबरशिप राजस्थान में होगी.
अध्यक्ष पद के लिए दिग्गज नेता भी कर रहे लॉबिंग : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इस बार कांग्रेस संगठन के दिग्गज नेता भी अपने-अपने समर्थक प्रत्याशियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं. एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी हैं. ऐसे में डोटासरा समर्थक नेता भी अभिषेक चौधरी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी हैं. पायलट समर्थक नेता भी चोपड़ा के लिए प्रचार कर रहे हैं.
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सोशल मीडिया से लेकर डोर-टू-डोर कैंपेन : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के मोटे चुनावी खर्च का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर डोर-टू-डोर प्रचार किया जा रहा है. अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ प्रदेश सभी जिलों, कस्बों और ढाणियों तक डोर-टू-डोर संपर्क करके अपने लिए मत और समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं.
राहुल गांधी लाए थे चुनाव का फॉर्मूला : वहीं, युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित कई पदों पर चुनाव कराने का फॉर्मूला साल 2010 में राहुल गांधी लेकर आए थे, तब वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी थे. राहुल गांधी ने लिंग दो कमेटी के सिफारिशों को युवाओं कांग्रेस में लागू किया था, तब से ही युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव वोटिंग के जरिए होता है.
इससे पहले युवा कांग्रेस में अध्यक्ष मनोनीत होते हुए आए हैं, जिनके चयन में स्टेट लीडरशिप से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक का दखल होता था. हालांकि, चुनाव प्रणाली लागू होने के बाद सामान्य परिवारों से आने वाले युवा इससे दूर होते चले गए.
धन्नासेठों तक सीमित चुनाव : वहीं, युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो पूरी तरह से धन्नासेठों तक सीमित कर दी गई है. युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अधिकांश प्रत्याशी वे हैं जो साधन संपन्न हैं, जबकि आम परिवारों से आने वाले लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं.
इस तरह से चुनाव कराकर पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित है तो फिर चुनाव लड़ने का अवसर सभी को मिले, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए. सभी को समान अवसर मिलना चाहिए. रही बात अध्यक्ष पद के चुनाव में लोकप्रिय चेहरे की तो लोकप्रियता मापने के और भी कई मापदंड हो सकते हैं.
जब युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता था तब भी युवा कांग्रेस में लोकप्रियता के आधार पर अध्यक्ष चुने जाते थे और सभी सफल अध्यक्ष रहे हैं.
जनार्दन सिंह गहलोत, रघु शर्मा, अश्क अली टांक और रघुवीर मीणा मनोनीत अध्यक्ष थे, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की सियासत में अपनी अलग छाप छोड़ी थी.