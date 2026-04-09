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युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव: प्रत्याशियों की जेब ढीली, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण मालामाल

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद सहित विभिन्न पदों पर हो रहे चुनाव में प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में वर्चस्व के साथ ही धनबल का भी खूब बोलबाला है. शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचेगा.

युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 15 अप्रैल से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 15 में तक पूरे 1 महीने चलेगी. अध्यक्ष सहित प्रदेश महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए युवा कांग्रेस के ऑनलाइन वोटिंग ऐप के जरिए ही मतदान होगा. जिसमें मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र के जरिए वोट कर सकेगा. उसके बाद 20 मई तक परिणाम जारी होंगे और यह भी साफ हो जाएगा कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज किसके सिर सजेगा.

संगठन में सबसे खर्चीला चुनाव : दिलचस्प है कि कांग्रेस संगठन में और अग्रिम संगठनों में युवा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे खर्चीला चुनाव माना जाता है. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कोई खर्च सीमा नहीं है. यही वजह है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सामान्य परिवारों या साधारण कार्यकर्ता चुनाव में उतरने की सोच भी नहीं सकते हैं.

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प्रत्याशी की जेब ढीली, चुनाव प्राधिकरण मालामाल : दिलचस्प यह भी है कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों चुनावी खर्च कथित तौर पर एक विधायक चुनाव के खर्चे से भी ज्यादा होता है. जबकि युवा कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मामले में मालामाल साबित होता है, क्योंकि मेंबरशिप से आई फीस और प्रत्याशियों के नामांकन फीस युवा कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के पास पहुंचती है.

राजस्थान युवा कांग्रेस के साल 2021 में हुए चुनाव में 20 लाख मेंबरशिप हुई थी, जिसमें साधारण सदस्यता शुल्क 50 था. उस लिहाज से साधारण सदस्यता शुल्क के करोड़ों रुपए चुनाव प्राधिकरण के पास पहुंचे थे, जबकि इस बार साधारण सदस्यता शुल्क बढ़ाकर 75 रखा गया है. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का टारगेट इस बार भी 20 लाख से ज्यादा मेंबरशिप का है.

11 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा नामांकन पत्रों की जांच का काम : इस मामले में राजस्थान युवा कांग्रेस के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि 2 अप्रैल तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए थे. 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अब नामांकन पत्रों की जांच का काम चल रहा है. 11 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच करके फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे. बिष्ट का कहना है कि साधारणता शुल्क इस बार 75 रखी गई है, जो सीधे चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाती है. इस बार 20 लाख से ज्यादा मेंबरशिप राजस्थान में होगी.

अध्यक्ष पद के लिए दिग्गज नेता भी कर रहे लॉबिंग : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इस बार कांग्रेस संगठन के दिग्गज नेता भी अपने-अपने समर्थक प्रत्याशियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं. एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी हैं. ऐसे में डोटासरा समर्थक नेता भी अभिषेक चौधरी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी हैं. पायलट समर्थक नेता भी चोपड़ा के लिए प्रचार कर रहे हैं.