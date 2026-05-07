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त्रिकोणीय संघर्ष में बदला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव, वोट पाने के लिए जद्दोजहद जारी

समर्थकों के साथ अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा ( Source : Social Media Account )

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चल रहा चुनाव अपने रोमांचक मोड़ पर आ गया है. प्रत्याशियों के बीच वोट पाने के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है. हालांकि, अभी मतदान खत्म होने में एक पखवाड़े का समय बाकी है, लेकिन अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे नेता एक-एक वोट पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं. वैसे तो राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले तीन ही प्रत्याशियों के बीच हो रहा है, जिससे अध्यक्ष पद का चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया है. एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा और राजकुमार परसवाल के बीच ही कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है. हालांकि, अन्य प्रत्याशी भी अपनी तरफ से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं. त्रिकोणीय संघर्ष के पीछे यह भी एक बड़ी वजह : कांग्रेस अध्यक्ष पद में त्रिकोणीय संघर्ष के पीछे एक वजह यह भी है कि अभिषेक चौधरी को इस चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आशीर्वाद प्राप्त है. गहलोत-डोटासरा समर्थक विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी सभी जिलों में अपने-अपने संपर्कों और अपने समर्थक कार्यकर्ताओं से अभिषेक चौधरी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं. पढ़ें : युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव: प्रत्याशियों की जेब ढीली, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण मालामाल वहीं, अनिल चोपड़ा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी हैं. पायलट गुट के कई विधायक और बड़े नेता भी चोपड़ा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और अपने-अपने संपर्कों के जरिए वोट भी मांग रहे हैं. वहीं, राजकुमार परसवाल के लिए मारवाड़ के एक बड़े जाट नेता पूरी तरह से सक्रिय हैं और युवा वर्ग से परसवाल को वोट देने की अपील कर रहे हैं.