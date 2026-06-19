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राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया मेगा जॉब फेयर का आयोजन, हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा

आयोजन में मुख्य अतिथि, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग रहे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है. हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाने का वादा किया था, लेकिन वायदा पूरा नहीं किया गया. इसलिए राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया. युवाओं का रजिस्ट्रेशन करके टोकन नंबर दिए गए और फिर इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन किया गया.

नई दिल्ली: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में युवा पहुंचे. जॉब फेयर में 170 प्राइवेट कंपनियां पहुंची, जिन्होंने युवाओं से सीवी कलेक्ट करने के साथ कुछ का इंटरव्यू भी लिया.

उन्होंने बताया कि दोपहर एक बजे तक करीब 3 हजार युवाओं को ऑफर लेटर जारी किए गए. वहीं कुछ युवाओं द्वारा जॉब फेयर के बहाने सिर्फ डेटा कलेक्शन के आरोप पर उन्होंने कहा कि हमें डाटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है. यूथ कांग्रेस के पास पहले से ही 9 लाख कार्यकर्ताओं का डाटा है. 2008 से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पास डाटा की कोई कमी नहीं है. जॉब फेयर में आने वाले युवाओं का डाटा अगर किसी कंपनी के पास जाता है और वह कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का चयन करती है तो उसमें गलत क्या है. हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस जॉब फेयर के माध्यम से नौकरी मिले.

इंजीनियरिंग कंपनी में इंटर्नशिप के लिए 15 हजार रुपये प्रति माह के स्टायपेंड के लिए चुने गए युवक ने बताया कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. अब एक कंपनी ने ऑफर लेटर दिया है. एक साल की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद फिर कंपनी जॉब देगी. वहीं दूसरी तरफ कई युवाओं ने भीड़ के चलते अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी को खोजने में काफी समय लगने की भी बात कही. उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पहुंचे सुनील कुमार ने कहा कि जॉब के लिए कंपनी ने रजिस्टरेशन कर लिया है और इंटरव्यू के लिए बुलाने की बात कही है.

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