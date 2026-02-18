ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की तारीख का ऐलान, 22 फरवरी से मतदाता अभियान

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए संगठनात्मक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है.जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में बुधवार को युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के आयुक्त ने चुनाव तारीखों की घोषणा की. युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा.

युवा कांग्रेस के चुनाव आयुक्त सज्जाद तारिक ने बुधवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तिथि की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राजस्थान में संगठनात्मक चुनाव कराए जा रहे हैं. प्रदेश में आज से मेंबरशिप अभियान शुरू कर दिया गया. 22 फरवरी को युवा कांग्रेस के पोर्टल पर मेंबरशिप अभियान शुरू होगा. 22 फरवरी से 1 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 22 फरवरी से 2 मार्च तक मेंबरशिप फीस ऑनलाइन जमा की जाएगी. उसके बाद 3 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी. उसके बाद 6 मार्च से 10 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा. 11 मार्च को शाम 5 बजे फाइनल दावेदारों की सूची जारी की जाएगी. तारिक ने कहा कि युवा कांग्रेस चुनाव के लिए मतदाता सूची अभियान एक महीने चलेगा. आम मतदाता की फीस 75 रुपए रखी है.

युवा कांग्रेस के चुनाव आयुक्त सज्जाद तारिक बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: एक साल से कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड, जानिए क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता

3 माह चलेगा चुनाव अभियान: 11 मार्च को मतदाता सूची और प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी होने के बाद करीब 3 महीने प्रत्याशी अपने क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क साधेंगे. उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे. इसमें दो से ढाई माह लगेंगे. मतदाता ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देंगे.