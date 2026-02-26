ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बोले पार्टी कार्यकर्ता, 'अजमेर में पीएम मोदी को दिखाएंगे काले झंडे'

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के बाहर लामबंद हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान कई कार्यकर्ता बेरिकेड्स पर चढ़ गए. पुलिस ने जिला मुख्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया. ऐसे में कार्यकर्ता मुख्यालय के भीतर नहीं जा पाए. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर आने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध करने की घोषणा की.

अजमेर: यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा का दावा है कि पीएम मोदी जब 28 फरवरी को अजमेर आएंगे, तो युवा कार्यकर्ता उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे. गुरुवार को जिला मुख्यालय के बाहर उग्र हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरिकेड्स पर चढ़ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु को गिरफ्तार किया. उससे साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार ने डर कर उन्हें गिरफ्तार करवाया है. उन्होंने कहा बीजेपी देश की छवि की बात करती है, तो देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, तब देश की छवि कहां थी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हमारे पीएम को धमका रहे थे. उस वक्त देश की छवि कहां थी. मणिपुर में हिंसा, किसान आंदोलन हो रहा था, उस वक्त जब किसान मर रहे थे, तब देश की छवि कहां थी.

मल्होत्रा ने कहा कि देश के युवाओं को प्रति वर्ष करोड़ों नौकरी देने का वादा किया गया था, वह वादा जुमला साबित हुआ. अब बीजेपी युवाओं को नौकरी देने के वादे की बात नहीं करती है, तब देश की छवि कहां थी. मल्होत्रा ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, जो शांत नहीं बैठेंगे. 'पीएम मोदी इज कम्प्रोमाइज' और 'पीएम मोदी सरेंडर' के नारों के साथ मोदी गो बैक के नारे लगाकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया. यूथ कांग्रेस घोषणा करती है कि यदि पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर आते हैं, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे.