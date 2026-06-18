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मशालों की रोशनी में गूंजा युवाओं का गुस्सा, NEET पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

नीट पेपर लीक को लेकर शिमला में युवा कांग्रेस का मशाल मार्च ( ETV BHARAT )

प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. युवा कांग्रेस ने देर शाम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से शेर-ए-पंजाब तक मशाल मार्च निकाला. इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशालें लेकर पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी की.

शिमला: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर युवाओं का आक्रोश अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के कथित पेपर लीक प्रकरण ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. युवाओं के भविष्य, मेहनत और सपनों से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी मुखर हो गए हैं. इसी कड़ी में युवा कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी शिमला में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं की मेहनत और भविष्य को संकट में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और पूर्व सरकार के दौरान प्रदेश में भी कई भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिससे युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिससे छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी (ETV BHARAT)

'युवा कांग्रेस लड़ती रहेगी हक की लड़ाई'

छतर ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के कारण छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के मन में यह आशंका बनी रहती है कि कहीं उनकी मेहनत किसी लीक हुए पेपर की वजह से बेकार न हो जाए. उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी और इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस गंभीर विषय पर ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो युवा कांग्रेस अपने आंदोलन को और व्यापक बनाएगी. उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर अपने भविष्य की रक्षा के लिए आगे आने तथा पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया.

युवा कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर उठाए सवाल (ETV BHARAT)

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