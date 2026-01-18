ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस ने 'मैं भी अंकिता' कैंपेन पोस्टर किया लॉन्च, धामी सरकार को घेरा, जानिये क्या कहा

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज युवा कांग्रेस ने 'मैं भी अंकिता' अभियान का पोस्टर लॉन्च किया. युवा कांग्रेस ने कहा अंकिता मामले मे जब तक सीबीआई की सेटिस्फेक्ट्री रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा.

युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने कहा अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की जनता की अंतरात्मा को झझकोर देने वाला मामला है. इस मामले ने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इसे चिंताजनक बताया कि इस मामले में पीड़िता के माता-पिता की ओर से दी गई शिकायत की जगह थर्ड पार्टी की शिकायत को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच करवाये जाने की संस्तुति की गई. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. इससे यह संदेश और गहरा जाता है कि पीड़ित परिवार को जानबूझकर हाशिये पर रखा गया.

यूथ कांग्रेस ने 'मैं भी अंकिता' कैंपेन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा घटना के बाद जिस रिजॉर्ट मे अंकिता नौकरी करती थी वहां उसके कमरे को जल्दबाजी में ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कदम महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने और जांच को प्रभावित करने की मंशा से उठाए गए प्रतीत होते हैं. सरकार की मंशा साफ होती तो सबसे पहले उस स्थान को सील करके फॉरेंसिक और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाती. सुरभि ने कहा अक्सर सत्ता में बैठे लोगों के महिला विरोधी बयान लगातार सामने आते रहते हैं. इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान यह दर्शाते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति कितनी संकीर्ण है.