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सीवर चैंबर से टकराकर कांग्रेस नेता घायल, वेंटिलेटर पर भर्ती, सीसीटीवी में दिखा हादसा

युवा कांग्रेस के महासचिव तुषार कपिल ( फोटो- FB@tusharkapil )

हरिद्वार: शांतिकुंज के पास हाईवे की सर्विस लेन पर सड़क से ऊंचे सीवर चैंबर के ढक्कन से टकराकर युवा कांग्रेस के नेता गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर हालत में उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वो वेंटिलेटर पर हैं और अब तक उन्हें होश नहीं आया है. हादसे के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

सीधे सीवर चैंबर से टकरा गए युवा कांग्रेस के नेता: जानकारी के मुताबिक, युवा कांग्रेस के महासचिव तुषार कपिल के साथ यह हादसा 21 अक्टूबर की रात हुआ था. जहां तुषार कपिल बाइक से अकेले जा रहे थे. तभी सर्विस लेन पर सड़क से ऊंचे सीवर चैंबर से टकरा गए. जिसमें उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.