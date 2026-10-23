सीवर चैंबर से टकराकर कांग्रेस नेता घायल, वेंटिलेटर पर भर्ती, सीसीटीवी में दिखा हादसा
हरिद्वार में सीवर चैंबर बने जानलेवा, शांतिकुंज के पास चैंबर के ढक्कन से टकराकर युवा कांग्रेस के नेता गंभीर रूप से घायल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 4:29 PM IST
हरिद्वार: शांतिकुंज के पास हाईवे की सर्विस लेन पर सड़क से ऊंचे सीवर चैंबर के ढक्कन से टकराकर युवा कांग्रेस के नेता गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर हालत में उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वो वेंटिलेटर पर हैं और अब तक उन्हें होश नहीं आया है. हादसे के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
सीधे सीवर चैंबर से टकरा गए युवा कांग्रेस के नेता: जानकारी के मुताबिक, युवा कांग्रेस के महासचिव तुषार कपिल के साथ यह हादसा 21 अक्टूबर की रात हुआ था. जहां तुषार कपिल बाइक से अकेले जा रहे थे. तभी सर्विस लेन पर सड़क से ऊंचे सीवर चैंबर से टकरा गए. जिसमें उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
सीवर चैंबर बने जानलेवा: स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर आक्रोश है. महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने बताया कि सड़क से ऊंचे सीवर चैंबर वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहे हैं. खासकर रात के समय ऐसे चैंबर दिखाई नहीं देने पर हादसे की आशंका बढ़ जाती है. लोगों ने सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम करने और सीवर चैंबरों को सड़क के बराबर करने की मांग उठाई है.
30 नवंबर को होनी है शादी: परिजन और जानकारी तुषार के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें तुषार कपिल अकेले जाते दिखाई दे रहे हैं. अचानक से उनकी बाइक सड़क से ऊंचे सीवर के चैंबर के ढक्कन से टकराते हैं और वहीं दूर जाकर गिर पड़ते हैं. बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को तुषार की शादी होनी है, लेकिन अभी वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
कांग्रेस ने किया प्रदर्शन: तुषार कपिल के घायल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया. आज यानी शुक्रवार को कई कांग्रेस कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा कि,
"बीजेपी सरकार के राज में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है. हाईवे की सर्विस लेन में सभी सीवर चैंबर के ढक्कन ऊपर उठे हुए हैं. जिसमें वाहन सवार टकराकर घायल हो रहे हैं. दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए."- अमन गर्ग, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस
वहीं, मामले में कांग्रेस ने अधिकारियों को घेरा है. साथ ही बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया. कांग्रेसियों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उधर, पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है. नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह का कहना है कि,
"घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके सिर का ऑपरेशन हुआ है. हादसे की जांच की जा रही है."- कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर
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