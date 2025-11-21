ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस की महिला नेता का विवादित पोस्ट, हिड़मा की तस्वीर के साथ लिखा लाल सलाम, अब सफाई में कहा-नक्सलियों का विरोध करती हूं

यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सहसचिव प्रीति मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जमकर राजनीति हो रही है.

PREETI MANJHI CONTROVERSIAL POST
यूथ कांग्रेस की महिला नेता का विवादित पोस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 3:33 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाहीः जिले की युवा कांग्रेस नेता प्रीति मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जमकर राजनीति हो रही है. इसके बाद यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सहसचिव प्रीति मांझी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे विवाद पर सफाई भी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पोस्ट पूरी तरह व्यक्तिगत था और उसमें नक्सलियों के समर्थन जैसी कोई बात नहीं थी.

लाल सलाम लिखकर डाली फोटो: यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सहसचिव प्रीति मांझी ने अपनी फेसबुक स्टोरी पर एक फोटो लगाई थी. इसमें माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा की तस्वीर के साथ लाल सलाम कामरेड हिड़मा लिखा था. प्रीति ने बताया कि उन्होंने जो AI जनरेटेड ‘लाल सलाम’ लिखा था वह छत्तीसगढ़ की परंपरा जल, जंगल, जमीन के समर्थन में डाला गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है.

हिड़मा की तस्वीर के साथ लिखा लाल सलाम, अब सफाई में कहा- मैं नक्सलियों का विरोध करती हूं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हिड़मा खूंखार नक्सली था: हिड़मा झीरम घाटी समेत 26 से अधिक नरसंहार का मास्टरमाइंड रहा, इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शहीद हुए थे. प्रीति ने भी कहा कि मैं नक्सलियों का खुलकर विरोध करती हूं. झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं का मैं सम्मान करती हूं. उन्होंने यह भी अपील की कि नक्सल संगठन मुख्यधारा और संविधान के रास्ते पर लौटें.

एनकाउंटर पर उठे सवाल पर क्या कहा: प्रीति ने कहा, अगर हिडमा एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनकी मां ने जो आरोप लगाए हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. आपको बता दें कि हिडमा की मां ने दावा किया है, 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद फर्जी मुठभेड़ दिखाया गया और बाकी लोगों को सरेंडर कराया गया.

माडवी हिड़मा के अंतिम संस्कार के बाद परिवार का आरोप, एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा सरेंडर के बाद मारा
माडवी हिड़मा का पूवर्ती गांव में हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी राजे के साथ एक ही चिता में जलाया गया शव
हिड़मा एनकाउंटर के बाद बड़ी साजिश नाकाम, बीजापुर के भैरमगढ़ 10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज

