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AI SUMMIT में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस इंचार्ज मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मनीष शर्मा को जांच के लिए कल जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर वो मनीष शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है तो एक सप्ताह का नोटिस देना होगा. कोर्ट ने 14 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 14 मार्च को ही दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी.

मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है.