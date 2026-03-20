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AI SUMMIT में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस इंचार्ज मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिली

अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगरवो मनीष शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है तो एक हफ्ते का नोटिस देना होगा.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 12:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मनीष शर्मा को जांच के लिए कल जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर वो मनीष शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है तो एक सप्ताह का नोटिस देना होगा. कोर्ट ने 14 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 14 मार्च को ही दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी.

मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है.

घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब की जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें- AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन: यूथ कांग्रेस के महासचिव विकास चिकारा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

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यूथ कांग्रेस इंचार्ज मनीष शर्मा

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