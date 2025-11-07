युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बैरिकेड्स पर चढ़कर जताया विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बैरिकेड्स पर चढ़कर जताया विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा और केंद्रीय चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी का आरोप.
Published : November 7, 2025 at 2:18 PM IST
Updated : November 7, 2025 at 2:34 PM IST
जयपुर : राजस्थान में अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच युवा कांग्रेस ने आज शुक्रवार को जयपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया. इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया. हालांकि, युवा कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय से रवाना होकर चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव करने का एलान किया. लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया.
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया और 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए. बैरिकेड्स कूदकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेश शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मूंड, यशवीर सूरा और जसविंदर चौधरी इस दौरान मौजूद रहे. इन सभी को पुलिस में हिरासत में लिया और विद्याधर नगर थाने ले गए.
सरकार और चुनाव आयोग कर रहे वोट चोरी : इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर आम लोगों के वोट चोरी करने का काम कर रही है. लोगों की आजादी छीनी जा रही है. उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश का आम नागरिक यह सहन नहीं करेगा.
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे एसआईआर की निगरानी : राजस्थान सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान को उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की साजिश बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा. वे बोले, देश के 12 राज्यों में एसआईआर लाकर मोदी सरकार वोट चोरी करना चाहती है. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इसकी निगरानी करेगी.