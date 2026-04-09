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सीएम से पहले युवक कांग्रेस ने किया शहीद की प्रतिमा का अनावरण, भाजपा ने गंगाजल से किया बाद में शुद्ध

सरगुजा: अंबिकापुर में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा के अनावरण को लेकर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. शहर में दो स्थानों पर प्रतिमाओ का अनावरण होना था, एक प्रतिमा वीर चन्द्रशेखर आजाद की और दूसरी प्रतिमा दिवंगत भाजपा नेता रविशंकर त्रिपाठी की थी, लेकिन इससे पहले की मुख्यमंत्री आज अनावरण करते बीती देर रात युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकल झा ने चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया. सियासत और बढ़ गई जब आज मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले वाले थे, उससे पहले भाजपा कार्याकर्ताओ ने प्रतिमा स्थल को गंगा जल से धोकर पवित्र किया.





युवक कांग्रेस ने किया सीएम से पहले प्रतिमा का अनावरण

दरअसल, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकल झा का कहना था कि बीजेपी नेता की प्रतिमा में ज्यादा साज सज्जा की गई. जबकि शहीद चंद्रशेखर आजा की प्रतिमा को सामान्य रूप से बनाकर लगा दिया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहीद का बीजेपी ने अपमान किया है. आरोपी यूथ कांग्रेस के नेता विकल झा ने वीडियो जारी कर ये कहा कि " गोडसे की विचारधारा वाले लोगों से मैं ये उम्मीद भी नहीं करता हूं कि वो किसी शहीद का सम्मान करेंगे इसलिए मै इनकी प्रतिमा का स्वयं अनावरण कर रहा हूं."