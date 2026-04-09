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सीएम से पहले युवक कांग्रेस ने किया शहीद की प्रतिमा का अनावरण, भाजपा ने गंगाजल से किया बाद में शुद्ध

कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता की मूर्ति को बढ़िया से सजाया गया. जबकि चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का सम्मान नहीं किया गया.

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भाजपा ने गंगाजल से किया शुद्ध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
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सरगुजा: अंबिकापुर में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा के अनावरण को लेकर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. शहर में दो स्थानों पर प्रतिमाओ का अनावरण होना था, एक प्रतिमा वीर चन्द्रशेखर आजाद की और दूसरी प्रतिमा दिवंगत भाजपा नेता रविशंकर त्रिपाठी की थी, लेकिन इससे पहले की मुख्यमंत्री आज अनावरण करते बीती देर रात युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकल झा ने चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया. सियासत और बढ़ गई जब आज मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले वाले थे, उससे पहले भाजपा कार्याकर्ताओ ने प्रतिमा स्थल को गंगा जल से धोकर पवित्र किया.

युवक कांग्रेस ने किया सीएम से पहले प्रतिमा का अनावरण

दरअसल, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकल झा का कहना था कि बीजेपी नेता की प्रतिमा में ज्यादा साज सज्जा की गई. जबकि शहीद चंद्रशेखर आजा की प्रतिमा को सामान्य रूप से बनाकर लगा दिया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहीद का बीजेपी ने अपमान किया है. आरोपी यूथ कांग्रेस के नेता विकल झा ने वीडियो जारी कर ये कहा कि " गोडसे की विचारधारा वाले लोगों से मैं ये उम्मीद भी नहीं करता हूं कि वो किसी शहीद का सम्मान करेंगे इसलिए मै इनकी प्रतिमा का स्वयं अनावरण कर रहा हूं."

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युवा कांग्रेस नेता हुआ हाउस अरेस्ट

ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ क्षेत्र में सियासत गर्मा गई. तरह-तरह की चर्चाएं बाजार में होने लगी. विकल झा पर अपराध भी दर्ज किया जा सकता है ऐसी भी चर्चा शहर में शुरू हो गई. इधर युवक कांग्रेस नेता आतिफ रजा मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की फिराक में थे , जिसके चलते पुलिस ने आतिफ रजा को हाउस अरेस्ट कर लिया. आतिफ ने भी घर से वीडियो जारी कर इस रवैये को अलोकतांत्रिक बताया.

भाजपा ने गंगाजल से किया शुद्ध (ETV Bharat)

बीजेपी युवा मोर्चा ने किया गंगा जल से प्रतिमा को शुद्ध

युवक कांग्रेस की हरकतों से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध किया. इसके बाद सीएम विष्णु देव साय ने प्रतिमा का अनावरण किया.

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