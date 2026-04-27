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युवा कांग्रेस चुनाव: 6 दिन में वोटिंग का आंकड़ा 7 लाख पार, जयपुर ग्रामीण टॉप और सिरोही सबसे निचली पायदान पर

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए चुनाव में अब तक 7 लाख से ज्यादा मतदान हो चुका है. 21 अप्रैल को ऑनलाइन वोटिंग शुरू हुई थी. इसके चलते 6 दिन में अब तक 7 लाख 54 हजार 49 मत पड़ चुके हैं. वहीं, प्रदेश में अब तक 7 लाख से ज्यादा वोटिंग को लेकर युवा कांग्रेस का चुनाव प्राधिकरण गदगद है. प्राधिकरण का मानना है कि 21 मई तक मतदान का आंकड़ा 20 लाख पार जाएगा.

युवक कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के राजस्थान के चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट ने कहा कि युवा कांग्रेस चुनाव में पिछले 6 दिनों में 7 लाख से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मेंबर बने हैं. उसे देखकर लगता है कि युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर युवाओं में खासा क्रेज है. युवा कांग्रेस की विचारधारा को लेकर प्रभावित है. जिस तरह से वोटिंग बढ़ रही है, उम्मीद है कि 21 मई तक जो हमने 20 लाख वोटिंग का आंकड़ा निर्धारित किया है, उसके आसपास पहुंच जाएंगे.

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वोटिंग में जयपुर ग्रामीण सबसे आगे: युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर हो रहे चुनाव के लिए वोटिंग की बात की जाए तो राजस्थान के सभी जिलों में जयपुर ग्रामीण सबसे आगे हैं. जयपुर ग्रामीण में अब तक सर्वाधिक 51 हजार 911 वोटिंग हुई है. दूसरे नंबर पर सीकर जिला है जहां 47 हजार 894 वोटिंग हुई. तीसरे नंबर पर नागौर जिला है, जहां 37 हजार 154 वोटिंग हुई है .चौथे नंबर पर झुंझुनू में 36 हजार 622 वोटिंग हुई है. पांचवें नंबर पर जयपुर शहर में 35 हजार 776 वोटिंग हुई. प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला सिरोही है, जहां सबसे कम 1607 वोटिंग हुई. उसके बाद नीम का थाना ऐसा जिला है, जहां 1733 वोटिंग हुई है. उदयपुर जैसा बड़ा शहर वोटिंग में पिछड़ा है. यहां अब तक 2,518 वोटिंग हुई. डूंगरपुर में 2332 और अलवर शहर में 3210 वोटिंग हुई है.

चुनाव प्राधिकरण को जाएगा मेंबरशिप का पैसा: दिलचस्प है कि युवा कांग्रेस में अलग-अलग पदों के लिए हो रहे चुनाव में मतदाताओं का पैसा सीधे चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाता है. इस बार साधारण सदस्यता शुल्क 75 रुपए रखा है. मतदान से पहले साधारण सदस्य बनना होता है. साधारण सदस्य बनते ही अपनी इच्छा से वोट कर देता है. ऐसे में युवा कांग्रेस चुनाव में साधारण सदस्य ही वोटर बनता है. राजस्थान में अब तक 7 लाख 54 हजार 49 वोटर हो चुके हैं. इस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव प्राधिकरण के पास 5 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की राशि सीधे खाते में पहुंच चुकी है. अगर पिछली बार की तरह इस बार भी वोटिंग का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचा तो चुनाव प्राधिकरण के पास करीब 15 करोड़ पहुंचेंगे.