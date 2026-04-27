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युवा कांग्रेस चुनाव: 6 दिन में वोटिंग का आंकड़ा 7 लाख पार, जयपुर ग्रामीण टॉप और सिरोही सबसे निचली पायदान पर

राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए अब तक 7 लाख 54 हजार से ज्यादा वोटिंग हुई. 21 मई होनी है वोटिंग.

Youth Congress Flag
युवा कांग्रेस ध्वज (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए चुनाव में अब तक 7 लाख से ज्यादा मतदान हो चुका है. 21 अप्रैल को ऑनलाइन वोटिंग शुरू हुई थी. इसके चलते 6 दिन में अब तक 7 लाख 54 हजार 49 मत पड़ चुके हैं. वहीं, प्रदेश में अब तक 7 लाख से ज्यादा वोटिंग को लेकर युवा कांग्रेस का चुनाव प्राधिकरण गदगद है. प्राधिकरण का मानना है कि 21 मई तक मतदान का आंकड़ा 20 लाख पार जाएगा.

युवक कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के राजस्थान के चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट ने कहा कि युवा कांग्रेस चुनाव में पिछले 6 दिनों में 7 लाख से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मेंबर बने हैं. उसे देखकर लगता है कि युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर युवाओं में खासा क्रेज है. युवा कांग्रेस की विचारधारा को लेकर प्रभावित है. जिस तरह से वोटिंग बढ़ रही है, उम्मीद है कि 21 मई तक जो हमने 20 लाख वोटिंग का आंकड़ा निर्धारित किया है, उसके आसपास पहुंच जाएंगे.

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वोटिंग में जयपुर ग्रामीण सबसे आगे: युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर हो रहे चुनाव के लिए वोटिंग की बात की जाए तो राजस्थान के सभी जिलों में जयपुर ग्रामीण सबसे आगे हैं. जयपुर ग्रामीण में अब तक सर्वाधिक 51 हजार 911 वोटिंग हुई है. दूसरे नंबर पर सीकर जिला है जहां 47 हजार 894 वोटिंग हुई. तीसरे नंबर पर नागौर जिला है, जहां 37 हजार 154 वोटिंग हुई है .चौथे नंबर पर झुंझुनू में 36 हजार 622 वोटिंग हुई है. पांचवें नंबर पर जयपुर शहर में 35 हजार 776 वोटिंग हुई. प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला सिरोही है, जहां सबसे कम 1607 वोटिंग हुई. उसके बाद नीम का थाना ऐसा जिला है, जहां 1733 वोटिंग हुई है. उदयपुर जैसा बड़ा शहर वोटिंग में पिछड़ा है. यहां अब तक 2,518 वोटिंग हुई. डूंगरपुर में 2332 और अलवर शहर में 3210 वोटिंग हुई है.

चुनाव प्राधिकरण को जाएगा मेंबरशिप का पैसा: दिलचस्प है कि युवा कांग्रेस में अलग-अलग पदों के लिए हो रहे चुनाव में मतदाताओं का पैसा सीधे चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाता है. इस बार साधारण सदस्यता शुल्क 75 रुपए रखा है. मतदान से पहले साधारण सदस्य बनना होता है. साधारण सदस्य बनते ही अपनी इच्छा से वोट कर देता है. ऐसे में युवा कांग्रेस चुनाव में साधारण सदस्य ही वोटर बनता है. राजस्थान में अब तक 7 लाख 54 हजार 49 वोटर हो चुके हैं. इस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव प्राधिकरण के पास 5 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की राशि सीधे खाते में पहुंच चुकी है. अगर पिछली बार की तरह इस बार भी वोटिंग का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचा तो चुनाव प्राधिकरण के पास करीब 15 करोड़ पहुंचेंगे.

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सबसे महंगा चुनाव: कांग्रेस संगठन में युवा कांग्रेस ही ऐसा संगठन है, जिसका चुनावी खर्च सबसे महंगा है. अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को काफी धन-बल खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि आम परिवारों से आने वाले युवा नेता अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ते हैं.

अब तक इन जिलों में हुई इतनी वोटिंग: अजमेर ग्रामीण-15 हजार 611, अजमेर शहर-7 हजार 713, अलवर ग्रामीण-13 हजार 229, अलवर शहर-3 हजार 210, बालोतरा—4 हजार 408, बांसवाड़ा-5 हजार 264, बारां-7 हजार 780, बाड़मेर-14 हजार 496, ब्यावर-10 हजार 458,भरतपुर-17 हजार 689,भीलवाड़ा ग्रामीण-21 हजार 88,भीलवाड़ा शहर-6 हजार 602, बीकानेर ग्रामीण-18 हजार 309, बीकानेर शहर-7 हजार 122, बूंदी-10 हजार 635, चित्तौड़गढ़-24 हजार 441, चूरू-14 हजार 302, दौसा-21 हजार 87 वोटिंग हो चुकी है. इसी प्रकार डीडवाना कुचामन-12 हजार 87, डीग-11 हजार 827, धौलपुर-4 हजार 74, डूंगरपुर-2 हजार 332, श्रीगंगानगर-26 हजार 827, हनुमानगढ़-25 हजार 815, जयपुर ग्रामीण-51 हजार 911, जयपुर शहर-35 हजार 776, जैसलमेर-7 हजार 276,जालौर-4 हजार 713, झालावाड़-5 हजार 921, झुंझुनू-36 हजार 622, जोधपुर ग्रामीण-15 हजार 942,जोधपुर शहर- 12 हजार 364, करौली-7 हजार 820, खैरथल तिजारा-10 हजार 931, कोटा ग्रामीण-11 हजार 926, कोटा शहर-15 हजार 52, कोटपूतली-26 हजार 849, नागौर-37 हजार 154, नीमकाथाना-1 हजार 733, पाली 9 हजार 768, फलौदी-8 हजार 83, प्रतापगढ़-4 हजार 246, राजसमंद-4 हजार 730, सवाई माधोपुर-8 हजार 464, सीकर 47 हजार 894, सिरोही- 1 हजार 760, टोंक 14 हजार 294, उदयपुर ग्रामीण- 15 हजार 107, उदयपुर शहर-2 हजार 518 वोटिंग हुई है.

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