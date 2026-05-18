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युवा कांग्रेस चुनाव में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे, 29 लाख के पार हुई वोटिंग

युवा कांग्रेस में वोटिंग प्रक्रिया जारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए हो रहे मतदान ने इस बार सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बंपर वोटिंग से प्रत्याशियों के साथ-साथ चुनाव प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी भी खुश हैं. अब तक वोटिंग का आंकड़ा 29 लाख के पार कर गया है, जबकि मतदान प्रक्रिया समाप्त होने में अभी तीन दिन का समय शेष है. मतदान की प्रक्रिया 21 मई को शाम 5 बजे समाप्त होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि वोटिंग का आंकड़ा 32 से 33 लाख के आसपास पहुंच सकता है. राजस्थान के चुनाव प्रभारी ठाकुर बिष्ट ने बताया कि युवा कांग्रेस चुनाव में युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं. चुनाव में सोमवार सुबह तक 29 लाख 95 हजार 13 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अभी तीन दिन का समय बाकी है, अंतिम दिनों में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा. उन्होंने संभावना जताई कि इस बार 32 से 33 लाख वोटिंग हो सकती है. चुनाव प्राधिकरण हुआ मालामाल: 29 लाख से अधिक वोटिंग होने के बाद चुनाव प्राधिकरण भी मालामाल हो गया है. प्रत्याशियों की नामांकन फीस के अलावा मतदाता शुल्क भी प्राधिकरण के खाते में जा रहा है. साधारण मतदाता शुल्क 75 रुपए रखा गया है, जिससे अब तक 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है. तीन दिन और शेष रहने के कारण यह राशि और बढ़ सकती है.