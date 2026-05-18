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युवा कांग्रेस चुनाव में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे, 29 लाख के पार हुई वोटिंग

बंपर बोटिंग से चुनाव प्राधिकरण भी मालामाल हो गया है. अब तक 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है.

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युवा कांग्रेस में वोटिंग प्रक्रिया जारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए हो रहे मतदान ने इस बार सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बंपर वोटिंग से प्रत्याशियों के साथ-साथ चुनाव प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी भी खुश हैं. अब तक वोटिंग का आंकड़ा 29 लाख के पार कर गया है, जबकि मतदान प्रक्रिया समाप्त होने में अभी तीन दिन का समय शेष है. मतदान की प्रक्रिया 21 मई को शाम 5 बजे समाप्त होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि वोटिंग का आंकड़ा 32 से 33 लाख के आसपास पहुंच सकता है.

राजस्थान के चुनाव प्रभारी ठाकुर बिष्ट ने बताया कि युवा कांग्रेस चुनाव में युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं. चुनाव में सोमवार सुबह तक 29 लाख 95 हजार 13 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अभी तीन दिन का समय बाकी है, अंतिम दिनों में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा. उन्होंने संभावना जताई कि इस बार 32 से 33 लाख वोटिंग हो सकती है.

चुनाव प्राधिकरण हुआ मालामाल: 29 लाख से अधिक वोटिंग होने के बाद चुनाव प्राधिकरण भी मालामाल हो गया है. प्रत्याशियों की नामांकन फीस के अलावा मतदाता शुल्क भी प्राधिकरण के खाते में जा रहा है. साधारण मतदाता शुल्क 75 रुपए रखा गया है, जिससे अब तक 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है. तीन दिन और शेष रहने के कारण यह राशि और बढ़ सकती है.

पढ़ें: युवा कांग्रेस चुनाव: 6 दिन में वोटिंग का आंकड़ा 7 लाख पार, जयपुर ग्रामीण टॉप और सिरोही सबसे निचली पायदान पर

अपने-अपने पक्ष में मान रहे प्रत्याशी: रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर प्रत्याशी भी उत्साहित हैं. सभी प्रत्याशी इस बंपर वोटिंग को अपने पक्ष में मान रहे हैं और वोटिंग को लेकर गुणा-भाग कर रहे हैं. विशेष रूप से अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का कहना है कि पूरे प्रदेश के दौरे और गांव-गांव में प्रचार के चलते इस बार युवाओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह था. हालांकि, रिकॉर्ड मतदान से किसे फायदा होगा, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा. राजस्थान युवा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्रवार अध्यक्ष, जिला महासचिव और ब्लॉक अध्यक्ष के पदों के लिए सीधे चुनाव हो रहे हैं. इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं को पार्टी से जोड़कर ऑनलाइन मतदान करवाया जा रहा है.

पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा वोटिंग: वर्ष 2021 में हुए युवा कांग्रेस चुनाव में कुल 20 लाख मतदान हुआ था, जबकि 2017 के चुनाव में 16 लाख के आसपास ही मतदान हो पाया था. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्ष 2010 में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में सीधे चुनाव के जरिए अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के चुनाव लागू किए थे, और तब से यह प्रक्रिया जारी है.

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