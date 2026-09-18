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युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर घमासान, धनबल से लेकर फर्जी वोटर आईडी तक का आरोप, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने चिंता जताई . पूर्व जिला पंचायत सदस्य का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में कथित तौर पर धनबल और अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है.

रायपुर: युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सूरजपुर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. धनबल के इस्तेमाल से लेकर फर्जी वोटर आईडी और अनधिकृत छपाई तक के आरोपों ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर घमासान (ETV Bharat)



फर्जी वोटर आईडी और मतों के दुरुपयोग की शिकायत

पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने दावा किया है कि ऐसे युवाओं के मतों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं. इसके अलावा कथित फर्जी वोटर आईडी तैयार करने, उनके इस्तेमाल और बिना अधिकृत अनुमति के चुनाव संबंधी सामग्री की छपाई कराए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.





मतदाता सूची से प्रिंटिंग रिकॉर्ड तक जांच की मांग

पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने कहा, उनके पास इस संबंध में कुछ तथ्य और प्रमाण उपलब्ध हैं, जिन्हें वे संबंधित संगठन और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हैं. उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से मतदाता सूची, वोटर आईडी, डाले गए मतों और प्रिंटिंग रिकॉर्ड का निष्पक्ष सत्यापन कराने की मांग की.





निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर जोर

पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी ने कथित धनबल, फर्जी मतदान और अनधिकृत छपाई की शिकायतों की स्वतंत्र जाँच कराने की अपील की. साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग भी उठाई. युवा कांग्रेस चुनाव में उठे इन सवालों के बीच अब निगाहें संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पर हैं. क्या इन आरोपों की जांच होगी, क्या चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. फिलहाल, पंकज तिवारी ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है.