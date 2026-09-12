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चुनाव लड़ रहे युवा कांग्रेस नेताओं को बड़ा झटका, 13 लाख से ज्यादा वोट खारिज, 5 लाख होल्ड पर

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए हुए चुनाव में इस बार प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है. जहां इस बार रिकॉर्ड 32 लाख 64 हजार 980 वोट पड़े थे. हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव में 13 लाख से ज्यादा वोट खारिज कर दिए गए हैं. वहीं वैलिड दस्तावेजों के अभाव में 5 लाख से ज्यादा वोट होल्ड पर रखे गए हैं, जिन्हें दुरुस्त करवाने के लिए प्रत्याशियों को एक मौका और दिया गया है.

13 लाख 84 हजार मत खारिज: शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हुए युवक कांग्रेस के चुनाव आयुक्त सज्जाद तारिक ने बताया कि इस बार युवा कांग्रेस चुनाव में 32 लाख 64 हजार मत पड़े थे. जिनमें से 13 लाख 66 हजार मत स्वीकार किए गए हैं. जबकि 13 लाख 84 हजार मत खारिज किए गए हैं. वहीं वैलिड दस्तावेजों के अभाव में 5 लाख 13 हजार मत होल्ड पर रखे गए हैं.

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डिजिटल ऐप से जमा होंगे दस्तावेज: उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्याशियों को 13 से 19 सितंबर तक मौका दिया गया है कि वे अपने वैलिड दस्तावेज प्रस्तुत कर उनके पक्ष में पड़े वोट को दुरुस्त करवा सकते हैं, जिन्हें प्राधिकरण ने होल्ड पर रखा है. उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के डिजिटल ऐप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा करा कर अपने वोट सही कर पाएंगे. दस्तावेजों की जांच के बाद भी अगर निर्धारित मानकों के अनुरूप वो सही पाए जाते हैं, तो उनके वोट को मान्यता दी जाएगी.