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विधानसभा के पहले संगठन चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखें घोषित, छत्तीसगढ़ में 29 मई से नामांकन

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन प्रक्रिया

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युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखें घोषित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 5:10 PM IST

4 Min Read
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रायपुर. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. पार्टी का फोकस नए और सक्रिय युवा चेहरों को आगे लाकर संगठन में नई ऊर्जा भरने पर है.

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

29 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में किया गया. भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि ब्लॉक और जिला कमेटियों के लिए 29 मई से 13 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी.

ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक होंगे चुनाव

युवा कांग्रेस के चुनाव प्रदेशभर में संगठन के अलग-अलग स्तरों पर कराए जाएंगे. इसके तहत ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर की नई टीम का गठन किया जाएगा. पार्टी का दावा है कि इससे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी और नए कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर मिलेगा.

18 से 35 साल तक के युवा लड़ सकेंगे चुनाव

युवा कांग्रेस चुनाव में हिस्सा लेने और सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है. आवेदन करने वाले युवाओं को अपना लाइव फोटो, वोटर आईडी कार्ड और उम्र संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसके साथ ही 8 सेकेंड का वीडियो अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है, जिसमें आवेदक को खुद अपनी जानकारी देनी होगी.

ऑनलाइन होगी सदस्यता और मतदान प्रक्रिया

चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए सदस्यता अभियान और चुनाव प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी. नामांकन के बाद 15 जून से 18 जून तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी. वहीं चुनाव संचालन के लिए प्रदेश को पांच जोन में बांटा जाएगा और प्रत्येक जोन में ZRO नियुक्त किए जाएंगे.

एक व्यक्ति-एक पद का नियम लागू

चुनाव प्रक्रिया में “एक व्यक्ति-एक पद” का नियम लागू रहेगा. कोई भी उम्मीदवार केवल एक पद के लिए ही नामांकन दाखिल कर सकेगा. नामांकन दाखिल करते ही संबंधित व्यक्ति को उसके पुराने पद से मुक्त माना जाएगा. पार्टी इसे संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है.

दिल्ली इंटरव्यू के बाद होगी अहम पदों पर नियुक्ति

प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद की जाएगी. इसके लिए उम्मीदवारों का दिल्ली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इंटरव्यू भी लिया जाएगा. पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन चुनाव के साथ सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है.

जोनवार आरक्षण की घोषणा

युवा कांग्रेस संगठन चुनाव में जोनवार आरक्षण की भी घोषणा कर दी गई है. बस्तर जोन के लिए कांकेर सीट को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं सरगुजा जोन में सरगुजा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी. बिलासपुर जोन में कोरबा सिटी सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित घोषित की गई है. इसके अलावा रायपुर जोन में बलौदाबाजार सीट एससी वर्ग और दुर्ग जोन में बेमेतरा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है. पार्टी का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था के जरिए संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने की रणनीति

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन चुनाव के जरिए युवाओं को साधने और जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है. पार्टी नए नेतृत्व को आगे लाकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

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