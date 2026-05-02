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यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोइजुद्दीन गुड्डू को फिर ग्राम पंचायत प्रशासक पद से हटाया, पंचायत राज विभाग ने जांच में माना दोषी

कोटा : प्रदेश के शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने यूथ कांग्रेस के कोटा शहर जिला अध्यक्ष और कैथून इलाके की बनियानी ग्राम पंचायत के प्रशासक मोइजुद्दीन गुड्डू पर कार्रवाई की है. दिलावर ने उन्हें एक बार फिर बनियानी ग्राम पंचायत के प्रशासक पद से पद मुक्त कर दिया है. उन्हें पंचायत राज विभाग की सफाई कार्यों से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट में दोषी माना गया है. इसके बाद ही यह आदेश जारी किए गए हैं. मोइजुद्दीन गुड्डू पर एक साल पहले भी यही कार्रवाई की थी, लेकिन वो न्यायालय से स्टे लेकर इस पद पर बन गए थे. अब एक बार फिर कार्रवाई की गई है.

मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लाडपुरा पंचायत समिति के बनियानी ग्राम पंचायत में साल 2021 से 2026 के सफाई कार्यों की जांच रिपोर्ट उन्हें मिली है. लाडपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने अपनी ने जांच रिपोर्ट में बनियानी ग्राम पंचायत के निवर्त्तमान सरपंच और हाल प्रशासक मोइजुद्दीन दोषी माना है. इसके बाद जिला परिषद कोटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी उन्हें दोषी मानते हुए पद मुक्त करने की सिफारिश की थी. इसी क्रम में राज्य सरकार ने मोइजुद्दीन को ग्राम पंचायत बनियानी के प्रशासक पद से पद मुक्त किए जाने का विनिश्चय करते हुए पद मुक्त करने का आदेश जारी किया है.