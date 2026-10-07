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Special : NSUI से युवा कांग्रेस तक का सफर...राजस्थान में सिर्फ पांच नेताओं के नाम दर्ज अनोखा रिकॉर्ड

NSUI से युवा कांग्रेस तक का सफर... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में चार ऐसे नेताओं के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने पार्टी के दो अग्रिम संगठनों के प्रदश अध्यक्षों की जिम्मेदारी संभाली है. यह चारों नेता कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं. अब इस लिस्ट मैं पांचवें नंबर पर अभिषेक चौधरी का नाम भी जुड़ गया है. अभिषेक चौधरी हाल ही में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर हैं. अभिषेक चौधरी एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और अब युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होंगे.

सुमित भगासरा : सुमित भगासरा महज 21 वर्ष की आयु में एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने गए थे. उसके बाद युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे. वे फिलहाल राजस्थान कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख हैं.

अश्क अली टांक : सबसे पहले दोनों अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष अश्क अली टांक बने थे. टांक पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे. उसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने. वे 1985 से फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे. बाद में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे और उसके बाद साल 2011 में राज्यसभा सांसद बने थे.

यह नेता बने दोनों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष : दरअसल, जो नेता अब तक दोनों अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उनमें अश्क अली टांक, मुकेश भाकर, सुमित भगासरा, अभिमन्यु पूनिया रहे हैं. अब अभिषेक चौधरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

मुकेश भाकर (Source : Social Media)

मुकेश भाकर : मुकेश भाकर भी पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे. उसके बाद साल 2020 में युवा कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे. भाकर 2018 और 2023 में नागौर जिले की लाडनूं विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए.

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अभिमन्यु पूनिया : अभिमन्यु पूनिया भी पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे और उसके बाद 2022 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. पूनिया साल 2023 में संगरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए.

अभिमन्यु पूनिया (Source : Social Media)

अभिषेक चौधरी : साल 2020 में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान अभिषेक चौधरी को एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था. अब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हुए सर्वाधिक वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जल्द ही वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे.

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ये दिग्गज नेता निकले एनएसयूआई से : वहीं, राजस्थान की सियायत में जो नेता एनएसयूआई से निकले हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जुबेर खान, अश्क अली टांक, मीनाक्षी चंद्रावत, धीरज गुर्जर, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया हैं.

ये दिग्गज नेता निकले युवा कांग्रेस से : जो दिग्गज नेता युवा कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं, उनमें जनार्दन सिंह गहलोत, विष्णु मोदी, रघु शर्मा, राम सिंह विश्नोई, अश्क अली टांक, रघुवीर मीणा, कुलदीप इंदौरा, संयम लोढ़ा नीरज डांगी, अशोक चांदना, मुकेश भाकर और गणेश घोघरा हैं. हालांकि, इनमें संयम लोढ़ा कभी अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन वे युवा कांग्रेस में लंबे समय तक सक्रिय रहे.

राजनीति की पहली सीढ़ी है एनएसयूआई और युवा कांग्रेस : इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस राजनीति की पहली सीढ़ी है और अगर इनका सदुपयोग करके राजनीति की जाए तो विधायक-सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है. अब तक एनएसयूआई और युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे अधिकांश नेता विधायक, सांसद, मंत्री तक बने हैं. एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक गहलोत तो राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. यही वजह है कि ज्यादातर युवा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं.