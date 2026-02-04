मुनि की रेती नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया पर लगा परिवार वाद का आरोप, यूथ कांग्रेस की आंदोलन की चेतावनी

पहले टेंडर पार्किंग के लिए किया गया. तकनीकी समिति के द्वारा दो निविदादाता पास होने के बाद पालिका अध्यक्ष ने अपने चहेते की निविदा पास न होने के कारण निविदा को निरस्त कर दिया. पूछने पर अपने विवेक की पावर का जवाब मिला. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है और जिलाधिकारी को भेजने की तैयारी है.

जनवरी 2026 में निर्माण कार्य की निविदा खोली गई. इसमें निविदा समिति के द्वारा दो तकनीकी निविदा दाता के पास होने की संस्तुति की गई. उक्त निविदा में पालिका अध्यक्ष ने सेटिंग की और अपने पसंदीदा ठेकेदार को निविदा में आने पर निविदा को स्वीकृत कर दिया. पूछने पर फिर से अपने विवेक की पावर को बताया. पूर्व सभासद ने मामले में आपत्ति दर्ज कराई है. ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि नगर पालिका में पक्षपात और परिवार वाद वालों को टेंडर प्रक्रिया में बढ़ावा दिया जा रहा है.

-अंशुल रावत, प्रदेश महासचिव, इंडियन यूथ कांग्रेस-