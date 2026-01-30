कानपुर में युवक ने किया सुसाइड, जान देने से पहले बनाया वीडियो, कहा- लखनऊ के चार युवक बना रहे थे धर्मांतरण का दबाव
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. शुक्रवार को परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा भी किया.
कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. जान देने से पहले युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो भी शेयर किया. युवक ने लखनऊ के कुछ युवकों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. शुक्रवार को परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा भी किया.
वीडियो में युवक कह रहा है, गांजा बिक रहा है, जो पूरे देश को बर्बाद कर देगा. इसी वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है. मेरे पर दबाव दिया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए. युवक ने कहा, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए. उसने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील भी की.
26 जनवरी को बहन के पास लखनऊ गया था : परिजनों ने बताया, रोहित की पनकी में परचून की दुकान थी. 26 जनवरी को लखनऊ में पढ़ाई कर रही बहन के पास जाने के लिए निकला था. आरोप है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर चार युवकों ने रोहित पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया. गुरुवार को रोहित लखनऊ से कानपुर आया था. इसके बाद सुसाइड कर लिया.
चार युवकों के खिलाफ मुकदमा : कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उन सभी युवकों को अरेस्ट करेंगे, जिन्होंने रोहित उर्फ दीपक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का प्रयास किया. मामले में चार युवकों के खिलाफ पनकी थाना में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.
