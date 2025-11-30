ETV Bharat / state

बारात निकलने से पहले युवक ने की आत्महत्या, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

रांची में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है.

youth-committed-suicide-before-wedding-procession-left-in-ranchi-family-blamed-police
मृतक नितेश पांडेय की तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 30, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को नितेश पांडेय नाम के एक युवक ने अपनी बारात निकलने से पहले सुसाइड कर लिया. नितेश के परिजनों ने इसके लिए पुलिस और एक युवती को जिम्मेदार ठहराया है. रांची एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज रोड नंबर 5 में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई. बारात निकलने से पहले दूल्हे की आत्महत्या से पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया. दरअसल, नितेश पांडेय नामक युवक जो रेलवे में कार्यरत था, उसकी शनिवार को शादी थी, लेकिन इससे पहले ही किशोरगंज से रोड नंबर 05 स्थित नितेश पांडेय ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली. नितेश के आत्महत्या को लेकर परिजनों ने सुखदेव नगर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है. परिजनों में पुलिस को लेकर आक्रोश है. परिजनों ने आत्महत्या की वजह पुलिस प्रताड़ना बताया है.

youth committed suicide before wedding procession left in ranchi family blamed police
पीड़ित घर के बाहर मौजूद लोग (ETV BHARAT)

यौन शोषण का आरोप और फिर पुलिस ने किया परेशान

नितेश के भाई नीरज पांडेय ने बताया कि 26 नवंबर को उसका तिलक था. इसी बीच प्रियंका नाम की एक लड़की ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर केस कर दिया. थाना से बिना किसी जांच के नितेश को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उसे छोड़ने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियो को मैनेज करने के नाम पर दस लाख रुपये भी वसूले गए.

भाई नीरज पांडेय ने बताया कि थाने के मुंशी परशुराम कभी एक लाख तो कभी दो लाख की मांग करता था. कभी सिटी, एसपी तो कभी कोतवाली डीएसपी के नाम पर पैसे की मांग की जाती थी. थाने से छोड़ने के बावजूद आरोप लगाने वाली लड़की उसे बहुत परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली.

रात 12 बजे शव उठा

पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों के बाद एसएसपी रांची ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. नितेश की मौत को लेकर सुखदेव नगर में शनिवार की देर रात तक हंगामा होता रहा. परिजनों और मोहल्ले वालों का आक्रोश पुलिस के प्रति बहुत ज्यादा था. रविवार को अब नितेश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा.

जांच के आदेश

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि मामले में अगर किसी भी पुलिस वाले की भूमिका पाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. परिजनों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, उस पर गहनता से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: बहन की शादी के दौरान भाई अगवा, शिकंजे में चार आरोपी!

रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप

रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल

TAGGED:

रांची में युवक ने की आत्महत्या
RANCHI YOUTH SUICIDE
RANCHI
SUICIDE IN RANCHI
YOUTH SUICIDE IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.