लखीमपुर खीरी : पड़ोसी पर फायरिंग के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर
पड़ोसियों के बीच पिछले चार दिनों से चल रहा विवाद शुक्रवार को खूनी खेल में बदल गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:56 PM IST
लखीमपुर खीरी: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. महज 20 मीटर की दूरी पर रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पिछले चार दिनों से चल रहा विवाद शुक्रवार की सुबह उस समय खूनी खेल में बदल गया, जब आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली.
जानकारी के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह करीब सात बजे की है. जहां दुलही गांव में 33 वर्षीय अखिलेश अपने घर के बाहर नल के पास बैठकर मुंह धो रहा था. इसी दौरान सामने रहने वाला इदरीश (38) घर से बाहर आया और दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि इदरीश ने अखिलेश को गोली मार दी. उसके बाद अपनी कनपटी पर तमंचा रखकर खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इदरीश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. इधर गंभीर रूप से घायल अखिलेश को लखनऊ रेफर किया गया है.
इस बार पर चल रहा था विवाद
निघासन सीओ शिवम कुमार के मुताबिक, गोलीकांड की मुख्य वजह अखिलेश की 20 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का विवाद था. 16 सितंबर को युवती को इदरीश अपने साथ ले गया था. इसके बाद अखिलेश ने इदरीश और उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने 17 सितंबर को युवती को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था. इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था. फिलहाल इदरीश के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.
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