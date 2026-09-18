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लखीमपुर खीरी : पड़ोसी पर फायरिंग के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर

पड़ोसी पर फायरिंग के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. महज 20 मीटर की दूरी पर रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पिछले चार दिनों से चल रहा विवाद शुक्रवार की सुबह उस समय खूनी खेल में बदल गया, जब आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली.

पड़ोसी पर फायरिंग के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह करीब सात बजे की है. जहां दुलही गांव में 33 वर्षीय अखिलेश अपने घर के बाहर नल के पास बैठकर मुंह धो रहा था. इसी दौरान सामने रहने वाला इदरीश (38) घर से बाहर आया और दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि इदरीश ने अखिलेश को गोली मार दी. उसके बाद अपनी कनपटी पर तमंचा रखकर खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.