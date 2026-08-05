ETV Bharat / state

रेवाड़ी में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पांच लोगों पर परेशान करने का आरोप

रेवाड़ी: शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित बीएमजी एलिगेंट सोसायटी में मंगलवार दोपहर एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी. युवक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है. पुलिस के मुताबिक मृतक ने तीन युवक सहित दो महिलाओं पर परेशान करने का आरोप लगाया है.

रेवाड़ी में युवक ने किया सुसाइड: जानकारी के अनुसार, भाड़ावास गांव का रहने वाला नीरज (26 वर्ष) पिछले तीन-चार महीने से बीएमजी एलिगेंट सोसायटी के किराये के फ्लैट में रह रहा था. मंगलवार दोपहर उसने फ्लैट में आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया.

मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद: मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप है. जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि नीरज पिछले कुछ महीने से परेशान चल रहा था.