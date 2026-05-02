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बागपत में पुलिस चौकी में युवक ने किया सुसाइड, परिजनों का हंगामा, चौकी प्रभारी और दो सिपाही सस्पेंड

युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : दोघट थाना क्षेत्र की भड़ल चौकी में पुलिस हिरासत में एक युवक सुसाइड कर लिया. नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगा दिया. एसपी सूरज कुमार राय ने युवक के आत्महत्या करने की बात कही है. लापरवाही पर चौकी प्रभारी सुरेश कुमार, सिपाही आदेश कुमार व आकाश सैनी को निलंबित किया गया है. परिजनों का आरोप है कि सुबह से ही परिवार को युवक से मिलने नहीं दिया गया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है और मामले की जांच जारी है. मृतक युवक रोहित राणा (23) पुत्र जोगेंद्र दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव का रहने वाला था. किसी खेत में ट्यूबवेल में हुई चोरी के मामले में थाना क्षेत्र की भड़ल पुलिस चौकी की पुलिस रोहित समेत निरपुड़ा गांव के चार युवकों को हिरासत में लेकर आई थी, जिनसे आज सुबह से पूछताछ की जा रही थी. पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को छोड़ दिया, लेकिन रोहित को हिरासत में ही रखा. शनिवार शाम को पुलिस चौकी की बैरक नम्बर एक में रोहित ने पंखे पर लटककर फांसी लगा ली. युवक के फांसी लगाने पर यहां मौजूद पुकिसकर्मियों में हड़कम्प मच गया. आनन फानन में पुलिस रोहित को कार से ही बढ़ाना कस्बे में निजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रोहित की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण भड़ल पुलिस चौकी पहुंचे और जमकर हंगामा किया.