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बागपत में पुलिस चौकी में युवक ने किया सुसाइड, परिजनों का हंगामा, चौकी प्रभारी और दो सिपाही सस्पेंड

चोरी की घटना में पूछताछ के लिए पुलिस युवक को चौकी लाई थी. इसी दौरान युवक ने सुसाइड कर लिया.

युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा.
युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 11:31 PM IST

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बागपत : दोघट थाना क्षेत्र की भड़ल चौकी में पुलिस हिरासत में एक युवक सुसाइड कर लिया. नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगा दिया. एसपी सूरज कुमार राय ने युवक के आत्महत्या करने की बात कही है. लापरवाही पर चौकी प्रभारी सुरेश कुमार, सिपाही आदेश कुमार व आकाश सैनी को निलंबित किया गया है.

परिजनों का आरोप है कि सुबह से ही परिवार को युवक से मिलने नहीं दिया गया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है और मामले की जांच जारी है.

मृतक युवक रोहित राणा (23) पुत्र जोगेंद्र दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव का रहने वाला था. किसी खेत में ट्यूबवेल में हुई चोरी के मामले में थाना क्षेत्र की भड़ल पुलिस चौकी की पुलिस रोहित समेत निरपुड़ा गांव के चार युवकों को हिरासत में लेकर आई थी, जिनसे आज सुबह से पूछताछ की जा रही थी.

पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को छोड़ दिया, लेकिन रोहित को हिरासत में ही रखा. शनिवार शाम को पुलिस चौकी की बैरक नम्बर एक में रोहित ने पंखे पर लटककर फांसी लगा ली. युवक के फांसी लगाने पर यहां मौजूद पुकिसकर्मियों में हड़कम्प मच गया.

आनन फानन में पुलिस रोहित को कार से ही बढ़ाना कस्बे में निजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रोहित की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण भड़ल पुलिस चौकी पहुंचे और जमकर हंगामा किया.

ग्रामीणों ने बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग अवरुद्ध करते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया. इसपर कई थानों का पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रोहित की काफी पिटाई की और उसके बाद पुलिस ने ही उसे मारा. जिस समय रोहित ने फांसी लगाई, उसका भाई, मां, बहन, बहनोई भी चौकी में ही मौजूद थे, क्योंकि वे भी रोहित छुड़वाने आये थे.

ग्रामीण पूरे मामले की जांच और चौकी के सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए थे. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बैरिक नम्बर एक की जांच पड़ताल कर आवश्यक सबूत जुटाए. एसपी सूरज कुमार राय ने भी पुलिस चौकी पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, शनिवार (2 मई) को थाना दोघट भड़ल चौकी पर चोरी की घटना में निरपुडा गांव के रहने वाले युवक रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पूछताछ के बाद युवक के परिजनों को भी बुलाया गया था. इस दौरान युवक ने चौकी में सुसाइड कर लिया. उसे तत्काल CHC बुढ़ाना ले जाया गया जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

चौकी प्रभारी और दो कांस्टेबल जो वहां पर ड्यूटी पर थे उनकी घोर लापरवाही सामने आई है. तत्काल तीनों को निलंबित कर दिया गया है. परिजनों से बात कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जिलाधिकारी से भी बात की गई है.

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