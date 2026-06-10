बहन पर अश्लील टिप्पणियों से आहत भाई ने की आत्महत्या, नूंह पुलिस ने 8 के खिलाफ दर्ज की FIR
फिरोजपुर झिरका के साकरस गांव में 16 वर्षीय लड़के ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. 8 लोगों पर मामला दर्ज.
Published : June 10, 2026 at 5:31 PM IST
नूंह: फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के गांव साकरस में एक 16 वर्षीय नाबालिग ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है. मामले में मृतक की मां जदो उर्फ जायदा की शिकायत पर पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नूंह में नाबालिग लड़के ने की आत्महत्या: पीड़िता मां ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग लंबे समय से उनके परिवार को परेशान कर रहे थे. वर्ष 2025 में उनकी बेटी से जुड़े एक पुराने विवाद के बाद आरोपी लगातार परिवार पर दबाव बना रहे थे और कथित तौर पर अपमानजनक तथा अशोभनीय टिप्पणियां करते थे. आरोप है कि आरोपियों द्वारा मृतक मोहम्मद अबरार को उसकी बहन के संबंध में आपत्तिजनक बातें कही जाती थीं, गंदे आरोप लगाए जाते थे तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.
बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी से था आहत: परिवार का कहना है कि पिछले करीब दो माह से नाबालिग लगातार तनाव में था और आरोपियों की कथित हरकतों के कारण वह गहरे मानसिक दबाव में आ गया था. शिकायत के अनुसार 8 जून की रात मोहम्मद अबरार ने मानसिक प्रताड़ना और तनाव से परेशान होकर जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया.
मानसिक प्रताड़ना का आरोप, 8 के खिलाफ FIR: इस मामले में फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने नाजिम, समूद, सालिम, रिजवान, अजरू, साहबुद्दीन, जुहरूद्दीन, अलीशेर तथा जुम्मी सहित नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जांच अधिकारी एसआई यादराम ने बताया कि "मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."
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