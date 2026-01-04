ETV Bharat / state

लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- मेरा मरा हुआ चेहरा गर्लफ्रेंड को दिखा देना

लखनऊ : कैसरबाग इलाके में रविवार को एक 21 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को दोष न देते हुए अपनी एक अंतिम इच्छा लिखी है. युवक अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में काम करता था.

मृतक की पहचान उन्नाव के रहने वाले अवधेश प्रसाद (21) पुत्र काली प्रसाद के रूप में हुई है. अवधेश कैसरबाग के ख्यालीगंज में किराए के मकान में रहता था. शनिवार रात काम से लौटने के बाद कमरे में चला गया. रविवार सुबह जब काफी देर तक अवधेश दिखाई नहीं दिया, तो मकान मालिक ने खोजबीन की, तो अवधेश छत पर मरणासन्न हालत में पड़ा था.

सूचना पर पहुंची पुलिस उसे तुरंत बलरामपुर अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. ​पुलिस को तलाशी के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. सुसाइड नोट में अवधेश ने लिखा है, मेरी मौत के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है. यह कदम अपनी मर्जी से उठा रहा हूं. नोट के अंत में उसने लिखा कि मरने के बाद उसका चेहरा उसकी प्रेमिका को जरूर दिखाया जाए.