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​लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या; ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ा, पुलिस जांच में जुटी

एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:09 PM IST

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लखनऊ : दुबग्गा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम अमेठिया सलेमपुर गांव में युवक (35) ने आत्महत्या कर ली. युवक को लहूलुहान हालत में देखकर परिजन तत्काल केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की.



​एसीपी काकोरी शकील अहमद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि रंजीत रावत ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है. पुलिस परिजनों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है कि क्या रंजीत किसी पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव अथवा आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे? एसीपी ने बताया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है. मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.



पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, दुबग्गा के अमेठिया सलेमपुर निवासी रंजीत रावत (35) अपने घर पर मौजूद थे. परिजनों ने देखा कि शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे रंजीत खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे. गंभीर रूप से घायल रंजीत को परिजन आनन-फानन में केजीएमयू स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



​घटना की सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने घटनास्थल को सील कर निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि विधिक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें.



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