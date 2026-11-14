'मैंने चोरी की, अपनी गलती पर अफसोस है...' सुसाइड नोट लिखकर युवक ने की आत्महत्या
सुसाइड नोट में अभिषेक ने चोरी करने और उस पर अफसोस होने की बात लिखी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:09 PM IST
कानपुर : बाबूपुरवा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बगाही भट्टा निवासी अभिषेक (25) ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. मौत को गले लगाने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने किसी चोरी की घटना में शामिल होने और बाद में अपनी गलती का गहरा अहसास व पछतावा होने की बात लिखी है. युवक ने नोट में यह भी अपील की है कि उसके इस कदम के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार न ठहराया जाए और न ही उन्हें परेशान किया जाए.
जानकारी के मुताबिक, घटना का खुलासा शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब अभिषेक का बड़ा भाई सौरभ किसी काम से उसे बुलाने के लिए मकान के निचले हिस्से वाले कमरे में पहुंचा. कमरे के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.
कपड़े की दुकान पर काम करता था अभिषेक : परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, अभिषेक पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था. माता-पिता के निधन और तीन बहनों की शादी हो जाने के बाद वह अपने बड़े भाई सौरभ के साथ ही एक ही मकान में रहता था. दोनों भाई घर की अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे. जहां बड़ा भाई सौरभ मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता है, वहीं अभिषेक शहर के नवघड़ा स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करता था.
पुलिस ने सुसाइड नोट लिया कब्जे में : बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सुसाइड नोट में अभिषेक ने चोरी करने और उस पर अफसोस होने की बात लिखी है. हालांकि, उसने चोरी कहां और कब की थी, इसका कोई स्पष्ट जिक्र नोट में नहीं है. बड़े भाई सौरभ को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच कर रही है.
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