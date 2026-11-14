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'मैंने चोरी की, अपनी गलती पर अफसोस है...' सुसाइड नोट लिखकर युवक ने की आत्महत्या

युवक ने किया सुसाइड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : बाबूपुरवा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बगाही भट्टा निवासी अभिषेक (25) ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. मौत को गले लगाने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने किसी चोरी की घटना में शामिल होने और बाद में अपनी गलती का गहरा अहसास व पछतावा होने की बात लिखी है. युवक ने नोट में यह भी अपील की है कि उसके इस कदम के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार न ठहराया जाए और न ही उन्हें परेशान किया जाए.

जानकारी के मुताबिक, घटना का खुलासा शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब अभिषेक का बड़ा भाई सौरभ किसी काम से उसे बुलाने के लिए मकान के निचले हिस्से वाले कमरे में पहुंचा. कमरे के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.