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फिरोजाबाद में युवक ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखा- 'मेरी क्या गलती थी, मैने ऐसा किया क्या था जो मुझे इतना पीटा..."

फिरोजाबाद : "मेरी क्या गलती थी, मैने ऐसा किया क्या था जो मुझे इतना पीटा. पांच लोगों ने मिलकर मुझे मारा. मरेा हाथ की हड्डी टूट गई..." सुसाइड नोट में यह लिखकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर अगली कार्यवाही की जा रही है.

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीश कुमार का कहना है कि रविवार सुबह 8 बजे गांव नगला बिलोटिया में एक युवक के खुदकुशी करने की जानकारी मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है.

उन्होंने बताया कि पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.

परिजनों के मुताबिक, जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला बिलोटिया का रहने वाला अतिन (18) बीएससी का छात्र था. रविवार की सुबह उसका शव मकान के कमरे में मिला था. जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया.