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फिरोजाबाद में युवक ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखा- 'मेरी क्या गलती थी, मैने ऐसा किया क्या था जो मुझे इतना पीटा..."

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीश कुमार का कहना है कि पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 9:06 PM IST

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फिरोजाबाद : "मेरी क्या गलती थी, मैने ऐसा किया क्या था जो मुझे इतना पीटा. पांच लोगों ने मिलकर मुझे मारा. मरेा हाथ की हड्डी टूट गई..." सुसाइड नोट में यह लिखकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर अगली कार्यवाही की जा रही है.

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीश कुमार का कहना है कि रविवार सुबह 8 बजे गांव नगला बिलोटिया में एक युवक के खुदकुशी करने की जानकारी मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है.

उन्होंने बताया कि पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.

परिजनों के मुताबिक, जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला बिलोटिया का रहने वाला अतिन (18) बीएससी का छात्र था. रविवार की सुबह उसका शव मकान के कमरे में मिला था. जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया.

जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. मृतक की तरफ से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि मारपीट में उसे गंभीर चोटें आईं हैं और उसकी हड्डी भी टूट गई है. इस घटना को लेकर गांव में तनावपूर्ण माहौल है, जिसके मद्देनजर गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : NEET पेपर लीक और छात्र सुसाइड केस: कानपुर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सपा सांसद ने पीएम से की सख्त कार्रवाई की मांग

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