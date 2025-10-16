ETV Bharat / state

बरेली में कर्ज से परेशान शख्स ने किया सुसाइड, 6.50 लाख रुपये वापस मांगने पर दोस्त दे रहा था धमकी

बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र में एक शक्स ने कर्ज के बोझ और धमकियों से परेशान हो कर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले उसने आप बीती का वीडियो शूट किया था. उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया था. परिवार वालों ने मामले की जानकरी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सुसाइड के पहले दो वीडियो शूट किये: बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नबादा में रहने वाला 30 वर्षीय अर्जुन कपड़े की दुकान पर काम करता था. अर्जुन ने कर्ज और दोस्त की धमकियों से परेशान होकर अपने घर के पास वाले मकान में आत्महत्या कर ली. अर्जुन ने आत्महत्या करने से पहले दो वीडियो शूट किये और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिये. इसमें उसने दोस्त को दिए रुपये वापस मांगने धमकी मिलने और कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही थी.

सौरभ को 6.5 लाख रुपये उधार दिए थे: अर्जुन के पिता सुंदर लाल ने कहा कि उनके बेटे अर्जुन ने अपने दोस्त सौरभ को साढ़े छह लाख रुपये उधार दिए थे. इनमें से दो लाख चालीस हजार रुपये अर्जुन ने पड़ोस की महिला से ब्याज पर लिए थे. बाकी रुपये अर्जुन ने अपने जेवर गिरवी रख कर दिए थे. काफी समय बीतने के बाद अर्जुन के रुपये उसका दोस्त वापस नहीं कर रहा था. रुपये वापस मांगने पर धमकी दे रहा था.