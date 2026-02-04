कानपुर में युवक ने खुद को गोली मारी; वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस
जब घर पर कोई नहीं था, तभी 20 साल के युवक ने उठाया आत्मघाती कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 7:46 PM IST
कानपुर: नवाबगंज थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक ने तमंचे से गोली मारकर अपनी जान दे दी. युवक बुधवार को घर में अकेला था, तभी उसने खुदकुशी को अंजाम दिया. दोपहर में जब भाई काम से लौटा तो उसने पाया कि युवक का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है. खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. पुलिस ने मौके पर छानबीन की है. साथ ही पड़ताल की जा रही है.
पिता रामअवतार निषाद ने पुलिस को बताया उनके दो बेटों में अभिषेक छोटा था और वह अपने भाई दीपक के साथ वेल्डिंग का काम करता था. बुधवार सुबह जब पिता और बड़ा भाई काम पर चले गए, तब अभिषेक घर पर ही रुक गया. दोपहर करीब 1 बजे जब उसका भाई दीपक काम से लौटा तो उसने देखा कि अभिषेक का कमरा अंदर से बंद है. किसी तरह दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि अभिषेक बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है. युवक की बहन शिवानी ने बताया कि बड़े भाई का कॉल आया कि अभिषेक ने खुद को गोली मार ली है. आनन-फानन में उसे हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह और एसीपी कर्नलगंज समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को जांच के दौरान कमरे से 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है. कमरे की दीवार पर गोली का निशान भी मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गोली दीवार में जा धंसी होगी. पुलिस ने अभिषेक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है.
एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि अभिषेक की उम्र लगभग 20 वर्ष है. फॉरेंसिक यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. थाना नवाबगंज पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
रायबरेली में आठ वर्षीय बालक नहर में डूबा, मौत
जिले के शिवगढ़ इलाके के ढेकवा गांव में 10 साल के अनस की नहर में डूबकर मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, अनस बुधवार को रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकला था. दिन में उसका शव गांव के पास शिवगढ़ रजबहा से करीब 500 मीटर दूर कुम्हरावां माइनर में मिला. अनस अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पिता अलीमुद्दीन पेशे से मजदूर हैं. उसकी मौत से मां अजमतुन निशा सहित परिजन रो-रोकर बेहाल हैं.
मेडिकल ऑफिसर सीएचसी शिवगढ़ डॉ.अनिल कुमार ने बताया कि बच्चे की डूबने से मौत हुई है. थाना शिवगढ़ प्रभारी निरीक्षक शिवगढ़ राजीव सिंह ने बताया कि अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ है. अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.
