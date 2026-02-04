ETV Bharat / state

कानपुर में युवक ने खुद को गोली मारी; वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर: नवाबगंज थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक ने तमंचे से गोली मारकर अपनी जान दे दी. युवक बुधवार को घर में अकेला था, तभी उसने खुदकुशी को अंजाम दिया. दोपहर में जब भाई काम से लौटा तो उसने पाया कि युवक का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है. खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. पुलिस ने मौके पर छानबीन की है. साथ ही पड़ताल की जा रही है.

कानपुर में युवक ने की खुदकुशी. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता रामअवतार निषाद ने पुलिस को बताया उनके दो बेटों में अभिषेक छोटा था और वह अपने भाई दीपक के साथ वेल्डिंग का काम करता था. बुधवार सुबह जब पिता और बड़ा भाई काम पर चले गए, तब अभिषेक घर पर ही रुक गया. दोपहर करीब 1 बजे जब उसका भाई दीपक काम से लौटा तो उसने देखा कि अभिषेक का कमरा अंदर से बंद है. किसी तरह दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि अभिषेक बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है. युवक की बहन शिवानी ने बताया कि बड़े भाई का कॉल आया कि अभिषेक ने खुद को गोली मार ली है. आनन-फानन में उसे हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह और एसीपी कर्नलगंज समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को जांच के दौरान कमरे से 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है. कमरे की दीवार पर गोली का निशान भी मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गोली दीवार में जा धंसी होगी. पुलिस ने अभिषेक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है.