लखनऊ में युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड, नौकरी लगाने का देता था झांसा, लोग मांग रहे थे पैसे
विकास नगर के सेक्टर-एल में किराए के मकान में रहता था. रूममेट ने पुलिस पूछताछ में बताई चौंकाने वाली बात.
Published : January 15, 2026 at 10:54 PM IST
लखनऊ : विकास नगर इलाके में एक युवक ने गुरुवार रात खुद के सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान जौनपुर निवासी प्रदुमन पाठक (35) के रूप में हुई है. प्रदुमन अपने रूम मेट दिव्यांशु के साथ किराए के कमरे में रहता था.
रूममेट रात 8 बजे काम से वापस लौटा तो कमरा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर पर प्रद्युमन का खून से लथपथ शव पड़ा था और पास ही एक अवैध पिस्टल बरामद हुई.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वालों को सूचना दे दी गई है. रूममेट दिव्यांशु ने पुलिस को पूछताछ में बताया, प्रद्युमन खुद की शासन-प्रशासन में ऊंची पहुंच बताकर लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था. उसने कई लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपये लिए थे.
खुद दिव्यांशु ने भी पुलिस में भर्ती होने के लिए उसे डेढ़ लाख रुपये दिए थे. प्रद्युमन के पास सुबह से शाम तक लोगों के फोन आते थे और पैसे वापस मांग रहे थे. इसी दबाव के कारण वह पिछले कई दिनों से गहरे तनाव में था.
एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया, मृतक प्रद्युमन शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है. लखनऊ में रहकर अपना काम कर रहा था. घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. अवैध पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन रूममेट के बयानों और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
