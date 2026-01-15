ETV Bharat / state

लखनऊ में युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड, नौकरी लगाने का देता था झांसा, लोग मांग रहे थे पैसे

युवक ने किया सुसाइड. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : विकास नगर इलाके में एक युवक ने गुरुवार रात खुद के सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान जौनपुर निवासी प्रदुमन पाठक (35) के रूप में हुई है. प्रदुमन अपने रूम मेट दिव्यांशु के साथ किराए के कमरे में रहता था. रूममेट रात 8 बजे काम से वापस लौटा तो कमरा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर पर प्रद्युमन का खून से लथपथ शव पड़ा था और पास ही एक अवैध पिस्टल बरामद हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वालों को सूचना दे दी गई है. रूममेट दिव्यांशु ने पुलिस को पूछताछ में बताया, प्रद्युमन खुद की शासन-प्रशासन में ऊंची पहुंच बताकर लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था. उसने कई लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपये लिए थे.