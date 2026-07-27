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उन्नाव में सुसाइड करने से पहले युवक ने बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाया गंभार आरोप

घरेलू विवाद से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वीडियो रिकॉर्ड कर पत्नी को बताया मौत का जिम्मेदार.

युवक ने की फांसी लगाकरआत्महत्या
युवक ने की फांसी लगाकरआत्महत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 4:20 PM IST

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उन्नाव: जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र मगरवारा में घरेलू विवाद से परेशान एक युवक ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें अपनी पत्नी और उसके बुआ के बेटे को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया.

विनी सिंह सीओ सिटी उन्नाव (VIDEO Credit: ETV Bharat)

घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

विनी सिंह सीओ सिटी उन्नाव के अनुसार, मृतक की पहचान पवन राठौर के रूप में हुई है. पवन की शादी करीब पांच वर्ष पहले रागिनी राठौर से अरेंज मैरिज हुई थी. दंपति की एक चार वर्षीय बेटी भी है. परिजनों के अनुसार पवन होर्डिंग और बैनर बनाने का काम कर, परिवार का भरण-पोषण करता था.

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले तीन-चार महीनों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते पवन मानसिक रूप से परेशान था. परिजनों का आरोप है कि पारिवारिक कलह के कारण वह लंबे समय से तनाव में था.

घटना वाले दिन उसने फांसी लगाने से पहले मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी रागिनी राठौर और उसके बुआ के बेटे का नाम लेते हुए उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

वीडियो में पवन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि वह लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है. जिससे परेशान होकर बह आत्मघाती कदम उठा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर, कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन और वीडियो को भी जांच के दायरे में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाएगी.

सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मृतक द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो और परिजनों के बयानों को जांच में शामिल किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, चार साल की मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार गहरे सदमे में है.

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