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उन्नाव में सुसाइड करने से पहले युवक ने बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाया गंभार आरोप

युवक ने की फांसी लगाकरआत्महत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र मगरवारा में घरेलू विवाद से परेशान एक युवक ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें अपनी पत्नी और उसके बुआ के बेटे को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया. विनी सिंह सीओ सिटी उन्नाव (VIDEO Credit: ETV Bharat) घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. विनी सिंह सीओ सिटी उन्नाव के अनुसार, मृतक की पहचान पवन राठौर के रूप में हुई है. पवन की शादी करीब पांच वर्ष पहले रागिनी राठौर से अरेंज मैरिज हुई थी. दंपति की एक चार वर्षीय बेटी भी है. परिजनों के अनुसार पवन होर्डिंग और बैनर बनाने का काम कर, परिवार का भरण-पोषण करता था. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले तीन-चार महीनों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते पवन मानसिक रूप से परेशान था. परिजनों का आरोप है कि पारिवारिक कलह के कारण वह लंबे समय से तनाव में था.