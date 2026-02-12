ETV Bharat / state

सिगरेट पीने पर फटकार नहीं हुई बर्दाश्त, बेटे ने लगा दी कुएं में छलांग

औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के राहतपुर में सिगरेट पीने पर पिता की डांट से आहत 18 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली.

औरैया में पिता की फटकार से आहत पुत्र ने खुद की जीवन लीला समाप्त की. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 5:21 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 5:37 PM IST

औरैया: औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के राहतपुर गांव में सिगरेट पीने पर पिता ने डांट लगाई, तो 18 वर्षीय बेटे ने आहत होकर कुएं में छलांग लगा दी. कुए में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार, राहतपुर निवासी राजा (18) पुत्र चन्दन हाईस्कूल का छात्र था. वह कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया था. सिगरेट पीने लगा था. बुधवार को उसके पिता ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया. इस पर उन्होंने उसे डांट-फटकार लगा दी. पिता की डांट से आहत होकर छात्र घर से निकल गया और पास के एक कुएं में छलांग लगा दी.

सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद छात्र को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी. यह दृश्य देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. एक छोटी सी डांट के बाद इस तरह का कदम उठाना परिवार और समाज के लिए गहरी पीड़ा छोड़ गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि बीते रात डायल 112 पर सूचना मिली कि सदर कोतवाली क्षेत्र के राहतपुर गांव में एक युवक कुएं में कूद गया है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं प्राथमिक जांच में परिजनों द्वारा युवक को किसी बात को लेकर नाराजगी जताने पर यह कदम उठाए जाने का मामला प्रकाश में आया है.

Last Updated : February 12, 2026 at 5:37 PM IST

