सिगरेट पीने पर फटकार नहीं हुई बर्दाश्त, बेटे ने लगा दी कुएं में छलांग

औरैया में पिता की फटकार से आहत पुत्र ने खुद की जीवन लीला समाप्त की. ( ETV Bharat )

औरैया: औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के राहतपुर गांव में सिगरेट पीने पर पिता ने डांट लगाई, तो 18 वर्षीय बेटे ने आहत होकर कुएं में छलांग लगा दी. कुए में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार, राहतपुर निवासी राजा (18) पुत्र चन्दन हाईस्कूल का छात्र था. वह कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया था. सिगरेट पीने लगा था. बुधवार को उसके पिता ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया. इस पर उन्होंने उसे डांट-फटकार लगा दी. पिता की डांट से आहत होकर छात्र घर से निकल गया और पास के एक कुएं में छलांग लगा दी.

सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद छात्र को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी. यह दृश्य देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. एक छोटी सी डांट के बाद इस तरह का कदम उठाना परिवार और समाज के लिए गहरी पीड़ा छोड़ गया है.