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गैस की किल्लत के बीच युवक का गजब का देसी जुगाड़, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान

जनपद मे गैस सिलेंडर की लम्बी लाइन और सिलेंडर ना मिलने से हताश युवक ने देसी जुगाड़ कर बेकार मोबिल ऑयल से चलने वाला स्टोव तैयार किया है. जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं. लोग युवक के इस देसी जुगाड़ को राहत का जरिया मान रहे हैं. शिवम ने पुराने और बेकार पड़े मोबिल ऑयल से चलने वाला एक खास स्टोव तैयार किया है. आमतौर पर इस्तेमाल के बाद मोबिल ऑयल को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन शिवम ने उसी तेल को दोबारा उपयोग में लाकर एक नया प्रयोग किया है. इस स्टोव की खास बात यह है कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया गया है.

हल्द्वानी: गैस सिलेंडर की किल्लत पर देशभर में अनोखे देसी जुगाड़ देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच हल्द्वानी के एक युवक का देसी जुगाड़ चर्चा में बना हुआ है. शिवम नाम के इस नौजवान ने बेकार मोबिल ऑयल से चलने वाला स्टोव तैयार किया है, जो कम लागत में खाना बनाने का विकल्प बनकर सामने आया है. इस अनोखे इनोवेशन को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं और इसे गरीब व ग्रामीण इलाकों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं.

शिवम के अनुसार इसे बनाने में करीब 1000 से 1200 रुपये का खर्च आता है, जो आम गैस चूल्हे या इंडक्शन के मुकाबले काफी सस्ता है. यही वजह है कि यह जुगाड़ खासतौर पर गांव और दूर-दराज के इलाकों के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जहां एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता या कीमत एक बड़ी समस्या बनी रहती है. स्थानीय लोग इस अनोखे स्टोव को देखने और समझने के लिए शिवम के पास पहुंच रहे हैं. कई लोग इसे अपने घरों में अपनाने की इच्छा भी जता रहे हैं. वहीं, इस जुगाड़ को बनाने वाले शिवम का कहना है कि अगर उसे ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं, तो वह इसे कमर्शियल स्तर पर भी तैयार करेगा, जिससे उसे रोजगार का एक नया साधन भी मिलेगा.

नोट- हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे जोखिम भरे प्रयोगों से लोगों को प्रथम दृष्टया में बचना चाहिए. हमेशा सुरक्षित और सही तरीकों से ही खाना पकाना बेहतर माना जाता है. ऐसे में हम लोगों को घर पर इस प्रकार के नए प्रयोगों से बचने की सलाह देते हैं.

खटीमा में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था चरमराई: खटीमा में घरेलू गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. जिलाधिकारी के होम डिलीवरी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद चकरपुर क्षेत्र में उपभोक्ता लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं, जबकि कई लोगों को बुकिंग के कई दिन बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है. 23 मार्च को जिले के जिलाधिकारी ने सभी उपभोक्ताओं को गैस की होम डिलीवरी किए जाने के गैस एजेंसियों को आदेश जारी किए. लेकिन धरातल पर जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं हो रहा है.