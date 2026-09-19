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कमिश्नर कार्यालय परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक; जमीन पर कब्जे और मारपीट का आरोप, आश्वासन के बाद नीचे उतरा

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक ( Photo credit: ETV Bharat )