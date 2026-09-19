कमिश्नर कार्यालय परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक; जमीन पर कब्जे और मारपीट का आरोप, आश्वासन के बाद नीचे उतरा
सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है. जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 9:42 PM IST
गोंडा : जिले के कमिश्नर कार्यालय में शनिवार सुबह अचानक अफरा-तफरी मच गई. भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने का आरोप लगाते हुए एक युवक कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. आनन-फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सझाने का प्रयास किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित उतार लिया गया.
देहात कोतवाली क्षेत्र के भगहर बुलंद निवासी पवन कुमार का आरोप है कि उसकी जमीन पक्की सड़क के किनारे है और काफी कीमती है. उसके बगल में ग्राम समाज की जमीन है, जिसका पट्टा चार लोगों को मिला है. युवक का आरोप है कि आरोपी उसकी जमीन के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा कर रहे हैं.
उसका आरोप है कि कब्जे का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उसका कहना है कि वह शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा लेकिन, उसकी सुनवाई नहीं हुई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद उसने जमीन की पैमाइश कराने और मारपीट करने वालों पर एफआईआर कराने की मांग को लेकर यह कदम उठाया है.
स्थानीय लोगों ने युवक को कमिश्नरी कार्यालय परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ा देखा. लोगों ने नगर कोतवाली पुलिस को तुरंत सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की. पीड़ित व्यक्ति को समझाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा भी मौके पर पहुंचे. करीब एक घंटे समझाने के बाद युवक को सुरक्षित पानी टंकी से नीचे उतार लिया गया.
सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी जमीन पर कब्जे के विवाद में पानी टंकी चढ़ गया था. कार्यवाही के अश्वासन के बाद उसे पानी टंकी उतारा गया. पूरे मामले में जांच की जा रही है. जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
यह भी पढ़ें : 'पत्नी और बच्चों को बुलाओ, वरना पानी की टंकी से कूद जाऊंगा', सिरफिरे युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा