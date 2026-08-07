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मिर्जापुर: शराब के लिए नहीं मिले पैसे, तो पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक; 2 घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : जनपद में शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर एक युवक ने हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया. अपनी बहन के घर आया युवक नाराज होकर सीधे पानी की टंकी पर चढ़ गया. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. काफी समझाने-बुझाने के बाद करीब दो घंटे बाद युवक नीचे उतरा, तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली. पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला मड़िहान थाना क्षेत्र के देवरी कलां गांव का है, जहां पचोखरा खुर्द गांव का रहने वाला युवक वीरू अपनी बहन के घर आया हुआ था. शुक्रवार की सुबह बहन के घर से निकल कर पास में पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा. युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इस दौरान युवक कभी टंकी से नीचे लटक रहा था, तो कभी टंकी की रेलिंग से पैर निकालने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे.