मिर्जापुर: शराब के लिए नहीं मिले पैसे, तो पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक; 2 घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा
काफी समझाने-बुझाने के बाद करीब दो घंटे बाद युवक नीचे उतरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:55 PM IST
मिर्जापुर : जनपद में शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर एक युवक ने हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया. अपनी बहन के घर आया युवक नाराज होकर सीधे पानी की टंकी पर चढ़ गया. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. काफी समझाने-बुझाने के बाद करीब दो घंटे बाद युवक नीचे उतरा, तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली.
दरअसल, मामला मड़िहान थाना क्षेत्र के देवरी कलां गांव का है, जहां पचोखरा खुर्द गांव का रहने वाला युवक वीरू अपनी बहन के घर आया हुआ था. शुक्रवार की सुबह बहन के घर से निकल कर पास में पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा. युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इस दौरान युवक कभी टंकी से नीचे लटक रहा था, तो कभी टंकी की रेलिंग से पैर निकालने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे.
बताया जा रहा वीरू शराब पीने का आदी है, वह बहन के घर में शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था. जब उसे पैसे नहीं मिले, तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा. इधर सूचना के आधार पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है.
इस संबंध में मड़िहान थाना प्रभारी रविन्द्र भूषण मौर्य ने बताया कि युवक वीरू मानसिक रूप से विक्षिप्त है. वह अपनी बहन के घर आया था और शराब के लिए पैसे न मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया था. ग्रामीणों की मदद से उसे नीचे उतार लिया गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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