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फतेहपुर में पुलिस के खौफ से टावर पर चढ़ा युवक; सत्यापन करने घर पहुंची थी टीम, मौका पाकर हुआ फरार

थानाध्यक्ष असोथर राजीव मिश्रा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पांच मुकदमे दर्ज हैं.

फतेहपुर में पुलिस के खौफ से टावर पर चढ़ा युवक
फतेहपुर में पुलिस के खौफ से टावर पर चढ़ा युवक (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:17 PM IST

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फतेहपुर : असोथर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस कार्रवाई और सत्यापन से बचने के लिए एक युवक करीब 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पुलिस टीम ने उसे नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस के मौके से हटने पर ही नीचे उतरने की जिद पर अड़ा रहा. इतना ही नहीं, उसने पुलिस के नहीं हटने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी तक दे डाली. करीब चार घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपी युवक टावर से नीचे उतरा और मौका पाकर फरार हो गया.

फतेहपुर में टावर पर चढ़ा युवक (Video credit: ETV Bharat)

थानाध्यक्ष असोथर राजीव मिश्रा ने बताया कि रामलखन थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके विरुद्ध पांच मुकदमे दर्ज हैं. वह एक मामले में जेल गया था और जमानत पर बाहर आने के बाद पुलिस उसका सत्यापन करने घर गई थी. कार्रवाई से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर यह हथकंडा अपनाया. टावर से उतरने के बाद वह मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है.

पुलिस के अनुसार, करीब पांच माह पहले आरोपी युवक समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बीती 15 जुलाई को आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया था. इसके बाद वह काम करने के लिए पंजाब के लुधियाना चला गया था.



करीब पांच दिन पहले आरोपी लुधियाना से गांव लौटा था. जमानत पर बाहर आने के बाद पुलिस को उसका सत्यापन करना था. इसी सिलसिले में पुलिस उसके घर पहुंची थी, लेकिन उस समय वह वहां नहीं मिला. परिजनों से पुलिस के घर आने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी दहशत में आ गया.


रविवार सुबह करीब नौ बजे आरोपी मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते वह करीब 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया. जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने माइक से लगातार उसे नीचे उतरने के लिए समझाया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा.



यह भी पढ़ें : महराजगंज में टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती; चार थानों में मुकदमे दर्ज, SP ने की यह अपील

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