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फतेहपुर में पुलिस के खौफ से टावर पर चढ़ा युवक; सत्यापन करने घर पहुंची थी टीम, मौका पाकर हुआ फरार

फतेहपुर में पुलिस के खौफ से टावर पर चढ़ा युवक ( Photo credit: ETV Bharat )

फतेहपुर : असोथर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस कार्रवाई और सत्यापन से बचने के लिए एक युवक करीब 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पुलिस टीम ने उसे नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस के मौके से हटने पर ही नीचे उतरने की जिद पर अड़ा रहा. इतना ही नहीं, उसने पुलिस के नहीं हटने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी तक दे डाली. करीब चार घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपी युवक टावर से नीचे उतरा और मौका पाकर फरार हो गया. फतेहपुर में टावर पर चढ़ा युवक (Video credit: ETV Bharat) थानाध्यक्ष असोथर राजीव मिश्रा ने बताया कि रामलखन थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके विरुद्ध पांच मुकदमे दर्ज हैं. वह एक मामले में जेल गया था और जमानत पर बाहर आने के बाद पुलिस उसका सत्यापन करने घर गई थी. कार्रवाई से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर यह हथकंडा अपनाया. टावर से उतरने के बाद वह मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है.