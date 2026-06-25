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चार बच्चों की मां से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ा युवक, मुंबई से फर्रुखाबाद पहुंचा, 6 घंटे बाद नीचे उतरा

कायमगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे. चंदन से मोबाइल के जरिए बात की गई तो उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई.

उत्तराखंड का रहने वाला है युवक : युवक की पहचान उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा थाना डोरी हार के रहने वाले चंदन शेखावत उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मोहन राम के रूप में हुई है. गुरुवार सुबह करीब 5 बजे युवक कायमगंज थाना क्षेत्र के पुल गालिब स्थित एक टावर पर चढ़ा था. उसके बाद खुद ही डायल 112 पर फोन करके पुलिस को इसकी जानकारी दी.

इस दौरान युवक को देखने के लिए काफी भीड़ लग गई, जिससे फर्रुखाबाद-कायमगंज मेन रोड पर जाम की स्थिति बन गई. बस-ट्रक और कार भी जाम में करीब 15 मिनट तक फंसे रहे. पुलिस को वाहन निकालने में भी मशक्कत करनी पड़ी.

फर्रुखाबाद : प्रेमिका से शादी की जिद पर एक युवक 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. प्रेमिका को बुलाने की जिद करता रहा. युवक जिस महिला को बुलाने की मांग कर रहा था वो 4 बच्चों की मां है. पुलिस के समझाने पर 6 घंटे बाद दिन में 11 बजे युवक नीचे आ गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

काम के दौरान शुरू हुआ अफेयर : चंदन ने बताया, मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूं. घर में पिता, मां के अलावा तीन बहने हैं. मैं कायमगंज में एक सर्राफा व्यापारी के पास काम करता था. उसी घर पर एक महिला खाना बनाने आती थी. इसी दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया.

युवक ने बताया, 6 महीने पहले महिला को अपने घर ले गया. वहां 2 महीने तक साथ रखा. उसके बाद हरियाणा ले गया था और वहां भी एक महीने साथ रहे. इसके बाद महिला के कहने पर उसे एटा में उसकी बहन के घर छोड़ दिया था. तब से उसकी न तो महिला से मुलाकात हुई है और न फोन पर बात.

महिला की उम्र 50 साल, एक बेटी शादी लायक : युवक ने बताया, मैं मुंबई के बांद्रा में साउथ इंडियन होटल में कुक का काम करने लगा. बुधवार रात 2 बजे मुंबई से कायमगंज पहुंचा और सुबह 5 बजे टावर पर चढ़ गया. चंदन ने बताया, महिला की उम्र करीब 50 साल है और उसके 4 बच्चे हैं. उसकी एक बेटी शादी के लायक है. फिर भी वह उसी के साथ रहना चाहता है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि महिला से मुलाकात कराई जाएगी. बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ गाजियाबाद में रह रही है. टावर की ऊंचाई लगभग 200 फीट होने के कारण पुलिस और रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी हुई. पुलिसकर्मियों ने जब आश्वासन दिया कि महिला को बुलाकर मुलाकात कराई जाएगी तब चंदन नीचे उतर आया.

महिला से नहीं हो पाया संपर्क : कायमगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया था. महिला फिलहाल गाजियाबाद में है, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है. युवक को थाने में रखा गया है.

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