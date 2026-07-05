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सोनीपत में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक, उतारने में प्रशासन के छूटे पसीने

हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर ड्रेन नंबर 8 के पास एक युवक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया.

Youth climbs high voltage transmission tower on National Highway 44 in Sonipat
सोनीपत में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 9:08 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 44 पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ड्रेन नंबर-8 के पास करीब 72 फुट ऊंचे हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ा देख राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई है. पुलिस, प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास जारी है.

हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक : सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली बॉर्डर के पास ड्रेन नंबर-8 के नजदीक एक युवक करीब 72 फुट ऊंचे हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा हुआ है. युवक को इतनी ऊंचाई पर देखकर लोगों की नजरें थम गईं और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. मामले की सूचना मिलते ही डायल 112, कुंडली थाना पुलिस, बिजली विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर ट्रांसमिशन लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके. फिलहाल युवक की पहचान और टावर पर चढ़ने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है.

सोनीपत में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

युवक को नीचे उतारने की कोशिशें जारी : उधर नेशनल हाईवे 44 पर लोगों की भीड़ जुटने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और युवक को सकुशल नीचे उतारने की कवायद लगातार जारी है. अब देखने वाली बात ये होगी कि करीब 72 फुट ऊंचे हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़े इस युवक को प्रशासन और रेस्क्यू टीमें किस तरह सुरक्षित नीचे उतारती है.

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Last Updated : July 5, 2026 at 9:08 PM IST

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