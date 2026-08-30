पानीपत में हाईटेंशन पोल पर नशे की हालत में चढ़ा युवक, एक घंटे तक मचा हड़कंप
हरियाणा के पानीपत में एक युवक नशे की हालत में सिवाह बस स्टैंड के पास हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया.
Published : August 30, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 7:51 PM IST
पानीपत : सिवाह बस स्टैंड के पास रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नशे की हालत में एक युवक करीब 100 फुट ऊंचे हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया. देखते ही देखते युवक खंभे के आखिरी सिरे तक पहुंच गया. उसे इतनी ऊंचाई पर देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई.
युवक को नीचे उतारने की कोशिशें शुरू : सूचना मिलने पर डायल-112 और सेक्टर-29 थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बिजली विभाग से संपर्क कर हाईटेंशन लाइन की बिजली बंद करवाने के बाद युवक को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया. करीब एक घंटे की मशक्कत और पुलिस व स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद युवक नीचे आने के लिए तैयार हुआ. पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारकर अपने साथ सेक्टर-29 थाने ले गई.
ऑटो ड्राइवर से हुआ था विवाद : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का किसी ऑटो चालक से विवाद हुआ था. आरोप है कि मारपीट के दौरान उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया. इससे युवक काफी परेशान और गुस्से में था. कुछ लोगों ने बताया कि युवक ने इस घटना को लेकर पहले थाने में शिकायत करने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में वह अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गया. हालांकि, पुलिस की ओर से युवक के खंभे पर चढ़ने के वास्तविक कारण की पुष्टि अभी नहीं की गई है.
मामले की जांच कर रही पुलिस : मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक नशे की हालत में था. वह खंभे पर चढ़कर काफी ऊपर तक पहुंच गया था और आखिरी सिरे तक जाने के बाद पुलिस व लोगों के बार-बार समझाने पर वापस नीचे आया. डायल-112 के इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक करीब 100 फुट ऊंचे हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है और करीब एक घंटे से नीचे नहीं आ रहा. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक से बातचीत की और उसे सुरक्षित नीचे उतारा. युवक को सेक्टर-29 थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. गनीमत रही कि हाईटेंशन लाइन के बावजूद युवक करंट की चपेट में नहीं आया और पुलिस ने उसे सकुशल नीचे उतार लिया. पुलिस अब युवक से पूछताछ कर घटना के वास्तविक कारणों और मोबाइल विवाद की जांच कर रही है.
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